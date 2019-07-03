【立法會衝擊】吳文華：破壞立法會精神　自由黨：停止仇恨蔓延

有要求撤回《逃犯條例》修例的示威者周一（1日）將行動升級至衝擊立法會大樓，立法會前秘書長吳文華回覆《香港01》時表示，對立法會大樓的破壞程度感到痛心，指大樓內每一吋的設計和裝置都是多人努力的成果，認為是次示威者破壞的不單是樓宇結構，更是所代表的精神和立法機關對市民的信任。 自由黨亦發聲明譴責事件，強調市民對政府施政有不同意見時，亦必須以合法合理的方式表達訴求，重申絕不應訴諸暴力。

示威者衝擊立法會後，大樓內玻璃幕牆、大門、鐵欄、電梯等遭一定程度損毀。（資料圖片/盧翊銘攝）

示威者衝擊立法會後，大樓內變得一片狼藉，玻璃幕牆、大門、鐵欄、電梯等亦遭到一定程度損毀。吳文華在回覆《香港01》查詢時，對此表示痛心，又指立法會大樓的設計是經多人長時間努力的成果，目的是「將立法機關所應有的透明度、問責性從設計中體現出來」。她形容今次事件不只是破壞大樓結構，亦是破壞其代表的精神及立法機關對市民的信任，重申對這些行為極度失望，並予以强烈譴責。

另外，自由黨亦有發表聲明譴責事件。聲明上提到，絕不容忍任何違法、破壞社會秩序等行為，並要求警方嚴正執法，又指市民與政府持不同政見時，亦必須以合法合理的方式表達，絕不應訴諸暴力，強調這種做法「只會令社會更加撕裂、矛盾，無助溝通、尋求共識」。

自由黨期望立法會能盡快回復正常運作，亦懇請各界「停止把仇恨的情緒蔓延」，並努力化解現時僵持的局面。