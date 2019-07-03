【立法會衝擊】負面情緒持續兩周須求助　留意九大特徵自我檢查

政府擬修訂《逃犯條例》草案，爆發警民衝突，社會氣氛緊張。有精神科專科醫生指出，近月的政治議題及社會氣氛容易誘發情緒問題，同時亦會令情緒問題惡化。 醫生建議，若大家出現九個負面情緒並持續多於兩周便應該馬上尋求協助；而有負面情緒也應該尋找信任的人士傾訴，聆聽者則不應該再與求助人討論相關事件的細節，應以其他事物分散對方注意力。

本港一個月內有三次大規模遊行，7月1日的遊行，有市民打開手機燈光互相打氣。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

近日不少市民或因社會議題，出現情緒不穩的情況，更有人輕生。精神科專科醫生黃以謙表示，本港約有5%的人口患有情緒病，由於初時的病徵不明顯，故社會或存在不少的潛在病人。

精神料專科醫生麥棨諾也分折指，因為政治議題而出現情緒困擾的人士，大多本身已有潛在的情緒病，「是這個社會氣氛下面誘發出來，你可以說是『病發』。」

負面情緒不應持續兩星期

黃以謙表示，分辨負面情緒共有9個指標，分別為：

1. 經常感到不開心，

2. 對任何事物都提不起興趣，

3. 胃口轉差、身體變得消瘦，

4. 失眠、睡眠質素轉差，

5. 長期感到疲累，

6. 行為變緩慢或持續緊張，

7. 注意力下降，無法集中，

8. 記性變差，

9. 出現輕生想法。

麥棨諾解釋指，一般人在現時的社會氣氛下難免會出現負面情緒，如難以入睡、出現煩躁、不開心，感到無助等，但這些狀況大多會在數日內慢慢消失。他提醒，當負面的情緒持續超過兩星期，加上影響日常生活時「做乜都無心機」，大家便應該立即尋求社工、心理學家或醫生等專業人士協助。

無力感強 誤以為輕生是出路

黃以謙告誡：「當腦海出現輕生的想法，好快會演變成實際行動」，他強調只要有一絲輕生想法便應該馬上求醫，「去急症室都可以幫到你。」

若不處理這些負面情緒，最壞情況會如何？麥棨諾稱，最壞時情緒可能會突然爆發，出現暴力、偏激的想法，「會做出衝動的行為，有部份人可能會選擇輕生。」另外，他觀察到由於部分人長期出現無助感，當看到相關的輕生新聞時或會產生對事件有正面影響的想法，「見到輕生新聞時牽引情緒，覺得這樣做是一個出路。」

黃以謙也指出，人們毋須親身經歷才會造成創傷，「看新聞見到學生受傷都會感到不安。」他建議，若發現有情緒問題，可以暫停看新聞或從社交平台等接受相關的資訊。

毋須親身經歷也可造成創傷

過去一個月，麥棨諾便有數名病人因社會議題令病情惡化，「他們會感覺個社會很對立，好怕去相信別人」，認為情況令人憂慮。

他認同，現時的社會氣氛下部分人或不會尋求專業的協助，建議受情緒問題困擾的人士可嘗試與信任的人傾訴，表達自己的想法，但盡量選擇非同溫層，否則難以多角度看待事件。

黃以謙提醒，當大家擔任聆聽者時不應該再與對方討論事件，「你叫他們不要想不開心的東西，是沒有可能，但可以分散他們的情緒」，如談及他們喜愛的事物等，穩定他們的情緒。

▼九個負面情緒特徵 情況不應持續兩周▼

點擊進入醫管局抑鬱測試

1)經常感到不開心 2)對任何事物都提不起興趣 3)胃口轉差、身體變得消瘦 4)失眠、睡眠質素轉差 5)長期感到疲累 6)行為變緩慢或持續緊張 7)注意力下降，無法集中 8)記性變差 9)出現輕生想法

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

學友社學生熱線：25033399

利民會《即時通》：35122626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）