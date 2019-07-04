【逃犯條例】浸大協理副校長指「足以出兵」　2千校友聯署譴責

政府修訂《逃犯條例》引發近一個月以來多次大型示威和不合作運動，早前浸會大學協理副校長楊志剛於報章撰文，聲稱抗爭運動涉及「西方勢力」；又稱情況「放諸世界任何地方，都足以宣布進入緊急狀態並調動軍隊維持秩序」。言論隨即引起外界嘩然。 浸大新聞系前助理教授杜耀明、宗教及哲學系前高級講師陳士齊及一眾校友就發起聯署譴責楊志剛污衊反修例運動；又促請楊辭去浸大協理副校長一職，「以免誤人子弟、為害浸大、塗炭衆生」。聯署至今有超過2300名師生、校友及社會各界人士參加。

公關出身的楊志撰寫的評論文章，引來「公關災難」，逾2000名校友聯署譴責，又促請他辭任浸大副校長。（資料圖片）

楊志剛的該篇文章以《「洋紫荊革命」的白手和黑手》為題的，內文指示威者包圍警察總部「目的是要製造『政府岌岌可危』的印象」，又稱示威者的不合作運動，「足以宣布進入緊急狀態並調動軍隊維持秩序」。

不過，他又表示香港無需採取該種措施，因「真正參與暴力衝擊的，是極少數」；又稱發起衝擊的示威者「行動利落，面對警方鐵馬一躍即過，擲磚時手法純熟，衝擊時冷靜兇狠」，質疑有關人士來自「境外」。此外，他在文中又形容有關反修例運動是「西方黑手四両撥千斤的洋紫荊革命」。

翻查資料，楊志剛曾任董建華競選辦公室公關組副主任、香港賽馬會對外關係部主管、香港科技大學發展與公共事務處處長、公開大學公共事務總監。轉投浸大後，他亦主理對外拓展與傳訊公關。不過，公關出身的楊志剛今次就惹上「公關災難」。

其文章刊出後短短一周，即有至少2383人聯署聲明，譴責楊「歪曲事實，污衊抗爭者，企圖為漠視民意的特區政府推卸責任，為濫用武力的警方開脫罪名」。

聲明又指，「楊副校長不但欠缺傳統學者的風骨，在危難時刻沒有挺身保護學生，反而對抗爭者落井下石、挑撥離間、指示威影響政府運作……為暴政塗脂抹粉，此等無仁無義之冷血行徑絶非學者應有之舉，浸大師生校友皆引以為恥！」聲明最後更促請楊立刻辭職。