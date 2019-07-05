【立法會衝擊】謝偉俊籲政界勿圍爐取暖要跨界破冰：林鄭可溫柔些

修訂《逃犯條例》引來巨大社會紛爭，在政府未有回應反修例人士的訴求下，示威者大肆破壞立法會，立法會行管會昨日召開會議，主席梁君彥稱10月前都不會召開會議。 委員之一的立法會議員謝偉俊今早（5日）出席港台節目時，以「災場」來形容立法會現時的狀況，認為未來首要工作是把「把廢墟建設起來」，又呼籲各界別議員不要再圍爐取暖，要跨界破冰；出席同一節目的資訊科技界立法會議員莫乃光則提議，財委會在下月初應先討論一些不具爭議的議案，讓有關民生、教育和醫療的撥款盡快通過，又認為當局應成立獨立調查委員會徹查衝突事件。 對於特首林鄭月娥邀約大專學生會閉門會議遭拒，謝偉俊認為，目前先以「誠意行先」，形式則可作商量，又認為林鄭可再溫柔些，「忍住道氣都要做一些維持家庭的責任」。

反修例示威者衝擊立法會。（資料圖片／羅君豪攝）

立法會議員謝偉俊形容立法會現時的狀況是「災場 」，目前正在進行搶修工作，「把廢墟建設起來」。他認為，衝擊立法會的示威人士中，有極少數有籌謀和計劃破壞的份子，他們有機動地破壞電腦伺服器，因而相信示威者中並非只是青年人憤怒的渲泄，故不能太過「浪漫化」地形容示威者。他又說，當局應抽出背後處心積慮的人，而並非只是集中拘捕前線示威者。

莫乃光認為，當局應就是次反修例示威和警方的部署等作全面調查，例如成立獨立調查委員會，找出責任誰屬，當中政府和警方的部署有否改進空間，建議行政長官林鄭月娥應與建制和民主派議員商討，才是向前看的做法。

莫乃光認為，當局應就是次反修例示威和警方的部署等作全面調查。（資料圖片／梁鵬威攝）

謝偉俊則憂慮，一旦打開了調查委員會的大門，可能未能找出事情背後的幕後黑手，調查焦點就落在警方身上。他認為，要把社會怨氣舒緩的方法，用大禹治水的方法，當局如何「散水」是政治智慧。

謝偉俊又說，建制派陣營中有不少人都認為當局應先處理目前的社會狀況，但現時不少人仍在圍爐取暖，仍未破冰，笑言自己和莫乃光是很好的示範，希望中間派的人士可一起討論，如何解決目前社會緊張的狀況。

此外，當局希望與學生代表展開對話遭拒絕。謝偉俊認為，以開門或閉門形式見面各有好處，當局可考慮先由中間人，如老師、心理學家帶起對話。他又認為，如果林鄭認為自己是母親角色，這時應發揮一個持家主婦的作用，「忍住道氣都要做一些維持家庭的責任……女士應該有這種溫柔，不要男扮女裝，表面上是女士，內裡比男士更強硬，就未比幫到手。」他希望林鄭處理事情時可再溫柔多一些。