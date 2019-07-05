【立法會衝擊】陳健波籲議員勿天天提問題　以小人之心看建議方案

受到立法會大樓遭反修例示威者破壞影響，立法會財務委員會無法如期舉行會議，多項撥款議案受阻。財委會主席陳健波今日（5日）以書面形式回覆查詢表示，重開會議有多個考慮因素，又指現在「得把口」不停催促工程趕快執行，對事情是沒有幫助，希望議員一致努力處理當前問題，並不是日日提出不同的問題，同時亦不要以「小人之心」去看待任何建議方案。

立法會大樓損毀情況嚴重，10月前都不能重開，會議無法舉行。（資料圖片／羅君豪攝）

立法會財委會原定在本月立法會休會前，加開46個小時會議審議約20項撥款，惟現時立法會大樓損毀情況嚴重，10月前都不能重開。財委會主席陳健波今日以書面回覆有關財委會的開會爭議，指出要重開會議，不只考慮大樓的消防系統，還要考慮電腦支援系統、大樓出入的安全。他作為財委會主席，知道擺在面前要審議的項目有多重要，但也要顧及所有進入大樓的職員、傳媒和公眾人士的安全，也不能漠視再被衝擊的可能性。

陳健波表示，「得把口」不停催促工程趕快執行對事情沒有幫助，作為議員，沒有必要給予維修人員額外壓力。而對於轉地點、文件傳閱等審議議程的建議，他也盡了力與非建制派議員斡旋，但對方反對他提出的方法，這點令他感到「非常不開心」。

陳健波希望，議員一致努力處理當前問題，而非「日日提出不同的問題」，亦不要以「小人之心」去看待任何建議方案，懇請大家不要將有關的方法抹黑，反問「香港現在還不夠傷嗎？還要在這個議題去繼續抹黑嗎？」