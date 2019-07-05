賀一誠辭澳門立法會主席選特首：今日香港政治投入度等同當年文革

澳門第五屆行政長官選舉將於今年8月舉行，被視為大熱人選的賀一誠今（5日）宣布辭任立法會主席，他表示雖然法律無規定參選要辭職，但不想因中止職務而影響立法會工作，故選擇辭職。他稱今日下午將在立法會全體大會上正式放棄議員和立法會主席的身份，結束立法會十年工作。 當被香港傳媒問到是否認同澳門居民政治冷感，賀一誠回應稱他們這一代經歷過中國文化大革命，當時全中國人都對政治高度投入，等同「今日的香港」，青年人和傳媒在政治投入熱情。

反修例示威者衝擊立法會。（資料圖片／羅君豪攝）

對於反對《逃犯條例》修訂的活動在香港持續，賀一誠稱不會評論事件，相信香港政府有能力處理，強調對任何暴力感痛心和遺憾。賀一誠提及自己在2014年剛擔任立法會主席時，亦曾遇到因反對《離補法》而包圍立法會事件，此事令他警惕、關注立法會工作，思考為何與市民期望有落差，以及處理法律需要為民所用。他又指，立法會需要汲取教訓心態，尊重民意，幸好至今未有第二次同類事件發生。

賀一誠稱當立法會不能開會，阻礙的不單是單一法律，同時會阻礙不少民生事務，是否令市民得益值得考慮，強調每件事都需有個平衡。（資料圖片/梁鵬威攝）

賀一誠在記者會上被香港傳媒問及是否認同澳門居民政治冷感，他回應稱他們這一代經歷過中國文化大革命，當時全中國人都對政治高度投入，等同「今日的香港」，青年人和傳媒在政治投入熱情。賀一誠又反問澳門人求甚麼？他指當立法會不能開會，阻礙的不單是單一法律，同時會阻礙不少民生事務，是否令市民得益值得考慮，強調每件事都需有個平衡。

賀一誠續稱，「雖然有人說我們相比沒有較多聲音」，但他強調澳門立法會跟進事務委員會跟進事項不會較其他(地區的)委員會弱，平時亦有與市民接觸，議程亦有反映社會問題。賀一誠強調，香港和澳門制度、法律體系、立法基礎和議會運作均不相同。

62歲的賀一誠在2013年起出任澳門立法會主席，直至2017年續任主席一直。他上月中宣佈參選第5屆行政長官選舉，今年四月辭任全國人大常委。