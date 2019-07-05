【政壇諸事町】離任在即　美駐港領事唐偉康FB拍片與港人道別

美國駐港澳領事館的Facebook專頁今日（5日）上載了一段由美國駐港澳總領事唐偉康擔當主角的短片，原來他趁著離任在即，特意到訪位於鰂魚涌的Facebook新辦公室，拍片向香港人道別。

美國駐港澳總領事唐偉康經常落區，大行親民路線。（資料圖片／美國駐港澳領事館Facebook專頁）

唐偉康除了到訪鰂魚涌Facebook新辦公室拍片之外，還特意選取「香港站」作為背景，別具心思。在短短約一分十五秒片段中，唐偉康回顧過去三年的總領事工作中，到過香港及澳門不少地方，亦認識了許多新朋友，更品嘗不少美食。與此同時唐偉康也感謝在領事館專頁向他分享各種想法及意見的網民，並稱這是非常重要的溝通橋樑，未來亦期待聽到更多的想法，更呼籲網民繼續留意領事館的FB專頁。他亦透露卸任後會到華盛頓接受新挑戰，早前有報道指，唐偉康7月任滿離港會加入私人機構工作。。

至於接任唐偉康擔任美國駐港澳總領事的史墨客（Hanscom Smith），將於本月履新。史墨客出生於緬因州，精通中文、法文、丹麥語及柬埔寨語。史墨客獲委任前在美國國務院出任主管中國事務處的副助理國務卿。他曾出任美國駐上海總領事，國務院中國及蒙古事務處處長，也曾經在多個美國駐外使領館工作，包括喀麥隆、丹麥、柬埔寨、泰國、阿富汗及中國。另外，他還在國務院的日本事務處及美國在台協會任職，亦曾領導過美國在伊拉克穆薩納省的重建工作。