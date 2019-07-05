【逃犯條例】學生促林鄭公開對話　張建宗：閉門安全啲、容易啲傾

民主派今日（5日）與政務司司長張建宗見面，會上談及有人因反對修例而自殺及反修例示威者提出的訴求。 張建宗於會後見記者，被問及科大學生會提出與政府公開會面等對話條件。張指，特首林鄭月娥邀請大學生會面旨在深度交流，選擇閉門見面，是「希望大家有一個感覺上比較安全啲或容易啲傾計嘅環境」，亦「可以坦誠一喲、可以深入一啲」，希望有施政新風，又指「我哋唔係做一個公關嘅騷」。

張建宗見記者時，先主動提及社會近期籠罩悲觀負面情緒和連串輕生事件，政府感痛心難過。(張浩維攝)

張建宗在記者會上先主動表示，與民主派會面時談及社會近期籠罩悲觀負面情緒和連串輕生事件，政府感痛心難過，當局會全力協助情緒困擾人士痛心，希望不再有類似事件發生。被問及政府是否應對自殺事件負責，張未有回應。

至於財委會審批撥款安排，張建宗表示，會面中曾探討民主項目早點處理的方法，有泛民議員建議在較少受破壞的會議室復修完開會。張稱一定會與立法會和財委會主席反映。

民主派其後見記者，稱會面絕大部分時間討論修例引致的管治問題。召集人毛孟靜透露，令人最遺憾的是他們重複問張建宗作為政務司司長，何時和如何可幫到眼前的情況，但他都「客氣地答不到」，僅稱總之會一直保持聯絡。

對於張建宗呼籲市民珍惜生命，毛孟靜指相隔半個月才說是太遲，但遲到好過無到。

她強調，在財委會安排上未與政府達成協議，重申民主派不接受書面傳閱表決撥款，以及在立法會以外地方開會。不過，她指所有民主派議員在是否開會問題上未有共識，有人堅持「一日政府未回應市民嘅訴求，一日立法會都不需要開會」。