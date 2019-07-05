【逃犯條例】港媽8千人集會　冀告青年：父母願為你擋子彈

修訂《逃犯條例》爭議，未有因特首林鄭月娥宣布暫緩修例、道歉等舉措而有所緩和，反修例示威遊行、集會仍然一浪接一浪。一群「香港媽媽」今晚(5日)七時再發起在中環遮打花園集會，主題為【生命與玻璃：香港人的選擇】，呼籲所有關心年輕人的市民參加，促請政府放下傲慢、尊重生命，儘快接納香港人、年輕人的訴求。主辦單位公布，有8000人參與集會。

【21:37】集會結束。

【21:31】工黨前立法會議員何秀蘭亦到場發言，她表示，年輕人明知不夠全副武裝的警察打，為什麼？是因為他們不甘心香港民意被林鄭月娥侮辱，年輕人想為香港做更多。何表示，每一個被打過的年輕人，或看到過直播警察打人的年輕人，都會有很多情緒，而雨傘運動後，警察暴力的惡因已經種下。她表示，已成立「612人道支援基金」，用作心理等支援服務。

【21:21】有女牧師發言，她表示，今日來到的每一個人都關心年輕人和香港，在「反送中」的6月，有許多情況，令人難以忘懷，有一幕，年輕人膽怯地一字排開被搜身，當時有媽媽與警察對峙，告訴警察「唔係我哋嘅仔女我哋都心痛」。她又說，看到年輕人絕望、憤怒、無助，走向自毀，大家心如刀割，「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，惻隱之心人皆有之」；又舉例，看到一棵花被侵蝕，你都會救，「因為你是人，林鄭你是不是人？」

她又引述《聖經》，「惡人的道路為耶和華所憎惡」等金句，質問林鄭「你覺得上主是否會站在暴政一邊助紂為虐？」。隨後，她又兩次大聲說「林鄭你是魔鬼」，「因為你正在走惡人道路，你獨裁專政，你是食人孩子的政權」。該牧師又強調，「上主會站在弱勢無權無勢被壓迫的人一邊」，並再次引述《聖經》「你不要害怕，因為我與你同在」；「邪不能勝正，暴政必亡」。牧師最後帶領群眾唱《幽谷中的盼望》。

【21:11】大會宣布，今次媽媽集會比上次多近3分1，有超過8000人出席。

【21:10】代表民陣的發言人士發言，表示最近感到憤怒，整個6月如此多人命損失中，除了絕望，也感受到希望，因為有無數人在街上尋找企圖跳樓的年輕人。他又帶領集會群眾呼喊口號，「擁抱大家、愛惜大家、守護大家」。

【21:05】有兩個子女的家長表示，政府一直不聽年輕人訴求，哪怕有4個年輕人付出生命，仍覺得「幾塊立法會的玻璃比人命重要」，他又下跪，呼籲市民體諒年輕人。有67歲，來港30多年的北京人發言，表示多年來一直參加遊行，她表示心痛學生，覺得他們可憐。他回憶自己當年被迫害，在內地要寫文章批評作為資本家的爸爸，她當時知道，不能說真話的悲慘，言論自由的重要。

【20:58】團體「良心理政」的一名心理學家發言時表示，如想支援年輕人，就要「自我照顧」，她介紹手機應用程式「Newlive330」，呼籲學習「自我照顧」，包括「靜觀」，學習活在當下的念頭，

【20:53】有社工上台發言，表示在現場、醫院、警察身邊守護年輕人，真的很擔心，但擔心是沒有用，因年輕人需要陪伴和支持。社工平時和年輕人說，「總有方法和解決」，但這次社工說不出口，因數百萬人上街，都無法讓政府回應訴求。她又反駁有傳媒報道青年時是「衝動的年輕人」的說法，因現場見到年輕人眼中沒有憤怒，年輕人只是想守護身邊人，想衝入議會宣讀五大訴求。她說，即使電視上可以看到破壞畫面，但如果惟有進入議會表達訴求，年輕人就只能衝擊，她認為，青年人清楚自己在做什麼。發言的社工又說，希望每個香港人想一想，還有什麼方法可以表達訴求，而非只是勸阻年輕人，告訴他們有其他方法。她又批評，林鄭政府沒有正視，是政府製造了年輕人的情緒問題，卻轉移責任給社工。她呼籲年輕人，痛苦仍然存在，政府的卑鄙無恥會磨滅我們的心智，但應該繼續堅持，未來一定會找到方法。

【20:32】市民李太批評建制派議員梁美芬、李慧琼的言論，她亦批評特首林鄭月娥滿口仁義道德，四位年青人父母「白頭人送黑頭人，佢有否岀過一句聲？」在場即傳來「可恥」的叫聲，「點解要同七百萬名市民起晒槓，」她批評林鄭短時間通過逃犯條例修訂，是不尊重一國兩制。

【20:18】Boyz Reborn的成員Ben發言時透露自己是抑鬱症患者，曾留在精神病院亦需以藥物控制。他稱不少人覺得他為人樂觀、正面，但他易受情緒困擾，曾有自殺的念頭，「內心有抹不走孤獨的感覺」，對於為何會公開經歷，因看到絕望的年輕人，他指六月是人生之中最難捱，面對家人、旁人不理解，他在七月一日走上天台，但他最後忍著，因不想再有任何一個人犧牲，他知道自己要支持下去，故繼續去擺街站，聲援。他稱雖然不知黎明會否有來的一天，不知何時有轉機，「唯有活著才看到發展，為崩壞的時代作見證人」，他會承諾大家走下去，「一個都不能少」。

【20:18】青年樂隊Boyz Reborn獻唱《夏愨道》，又呼籲集會群眾打開手機燈光，宣示團結。在場參加者高舉電話亮起燈光支持。

【20:16】有發言者又表示，董建華早前向傳媒表示，通識教育令年輕人激進。惟通識教育是董自己推行，董卻自言「走漏眼」，香港人其實想懂「合埋眼」。該發言者又稱，董建華說年輕人背後有幕後黑手，但事件的幕後黑手其實是林鄭月娥。發言者回憶7.1當日警方部署不尋常，但作為遊行糾察仍決定帶著擴音器走入金鐘，他當時遇到一個6.11開始每日都到現場的年輕人，而該年輕人負責協助「睇嘢」，到翌日凌晨12點半，他勸該年輕人走，年輕人卻說「我不可以走，我還有兄弟在立法會裡。」發言者質疑，到底是誰令年輕人付出，令年輕人「搏命」。發言者又說，當日警方開始清場後，勸年輕人離開，但卻被「問候」，但後來他跪下求年輕人離開，本來不願意走的年輕人反而扶起他，答應離開。他表示，希望告訴年輕人，世界上有一種爸爸，有一種媽媽，是願意為你擋棍擋子彈的。

【20:06】霸氣哥在台上發言，他稱這個六月好短但很漫長，忙住上街、抗爭，他希望大家能一起捱下去。霸氣哥又稱近日不少上前向他打招呼，有個少女向打招呼，其後已泣不成聲，他向少女稱「香港人，捱落去」。他又稱年輕人要記住「屋企人一直在家等緊你」，亦希望父母能夠體恤兒女。他又提及自己的母親來自內地，因共產黨政權逼害逃亡香港，而內地政權現在仍在鎮壓武漢人民。他表示，希望香港人繼續爭取，國際已經加強對北京和特區政府施壓，對方沒有辦法不面對國際壓力，現在才是真正開始，他呼籲港人繼續抗爭下去，「一個都不能少」。

【19:51】市民林先生上台發言時表示，近日落了不少眼淚，他稱但這次在眼淚中看到希望，希望是年輕人給予的。他憶起當日遊行經過立法會時，非常擔心年青人，他向他們稱會被政府捉去坐監，但年青人向他稱即使捉去坐監，死都不怕，「我們咩都無」，當晚他流盡眼淚睡不到。但他認為未來下去要笑住去抗爭。

+ 6 + 5 + 4

《夏慤道》 歌詞：

路上是密佈的車輛 屹立著狂傲氣高牆 化作民眾奔走的方向 陌路同步再一仗 助力來自敢於想像 烽煙間站立更堅強 雨傘抵擋彈雨和路障 戰友隨即追趕上 如此色彩 舖設的街道 權勢散佈 恐慌迷霧 明天怎麼抵擋 誰能預告 良知初衷感應得到 大路上集結的希望 若現實或是太荒唐 過百次散聚仍未投降 壓制終消失解放 頭盔身影英勇的態度 遍佈了愨路同道 多想他朝與和平漫舞 堅守多久會達到 末日現自發的景象 願望道盡貼在高牆 掛上志氣話 記低真相 變革已發動現場 散佈著自由勲章

【19:40】歌手何韻詩在台上發言，她稱感謝所有主辦活動的媽媽，同時向在場的參加者稱「我愛你」。何韻詩稱香港人很厲害，她指即使有多渺茫，但我們擁有的是強大意志。她稱現時大家面對的是強大機器，高的一道牆，一個人能力雖少，但可以在這時把自己的空間變成發聲的空間，她想同年輕人說「我自己一生畀你地改變」，看著年青人一路進步、強化自己，認為只要有越多人就保護年輕人，繼續走下去，「多謝每一位香港人」

【19:39】眾人高呼「香港人，加油」。

【19:36】參加者高舉布條，並與旁邊人士的布條打結，大會稱「扣在一起，力量就會變得強大」，正是象徵與年青人連在一起。現場約千人出席。

【19:23】大會朗讀宣言，宣言指生命寶貴，是獨一無二無可替代，玻璃大樓破爛可更換、修補，可惜特首林鄭月娥對於對年青人生命的消逝不聞不問。

宣言稱立法會的確被破壞，但破壞立法會制度又是誰？這個議會、尊重已經蕩然無存，踐踏立法會尊嚴的，不是抗議的民眾，而是濫用議會程序為暴政保駕講航的政府官員和建制派議員。

宣言又指未必完全同意年輕人行動，但肯定他們不是暴徒，因他們是在日曬雨淋下，流著汗水，帶著愛護香港這個家學心去遊行、示威、清理現場、把垃圾分類的抗爭者；她們要求政府盡快回應五大訴求。

【19:16】大會宣布活動正式開始，活動進行前眾人默站一分鐘，悼念為香港犧牲的年青人。

【19:10】人流不斷湧入中環遮打花園，現場約有逾500名參加者，有參加者在布條上寫上「香港學生加油、撐你」、「年輕人，請忍耐、堅持、不要放棄」等字句，大會稱集會將於數分鐘後開始。

【18:51】現場約有逾百名市民岀席香港媽媽反送中集會，參加者大多穿上黑色衣服。大會表示，已準備3000條布帶派發給在場人士，讓他們寫下心聲。

集會將於晚上七時在遮打花園舉行，其中一環節，是一人一句為年輕人、為香港人打氣，會在屏幕上投射在Facebook徵集的金句。

今晚大會主題為【生命與玻璃：香港人的選擇】。（網上圖片）

+ 3 + 2

上月12日爆發金鐘衝突後，一班家長發起於14日晚在中環遮打花園舉行「香港媽媽反送中集氣大會」，為「香港子女」打氣，大會表示有六千人出席。

發起人之一的陳廣慧說，年輕人只為表達意見而走上街頭，對當前的局面感到非常痛心，又直言「兩個孩子母親」的特首林鄭月娥，絕非代表「港人阿媽」。

↓↓↓ 6．12金鐘衝突情況 ↓↓↓