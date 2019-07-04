【政策論壇】資深通識科教師許承恩：通識教育科，屢「敗」屢戰！

近日，通識教育科再度成為眾矢之的。繼梁美芬及葛珮帆議員批評通識教育科「教壞細佬」，身兼全國政協副主席的前特首董建華先生也發表評論，認為通識教育科「失敗」，要想辦法改革。 批評通識教育科的社會各界人士，本意也是為香港好，想為青少年人做點什麼，就此，筆者佩服欣賞。只是，近日社會爭議多，風雨飄搖，通識教育科應負上的責任，真的這麼大？這一方面，值得探討。 撰文：許承恩博士 中學副校長、資深通識科教師

提及通識教育科近日的影響，最好以證據說明。事實上，近日每逢香港社會出現大型社會運動，到了第二天上課天，學校普遍平靜，未見老師、學生在校園進一步發動針對政府的施壓行動。老師所緊張的，是如何支援學生情緒，鼓勵學生以積極、正向態度面對未來，也教導學生以和平、理性、尊重的態度提出意見。

既是如此，通識科老師在校園同樣發揮正面影響力，打壓偏鋒思想。其實，老師教授一班數十位學生，正是社會縮影。學生有可能是警隊家屬、公務員子女，也有建制想法，甚或激進泛民少年。面對著「多元」課室，大部份老師，包括通識老師就是會努力平衡不同意見，教授正面價值觀，將激進份子「拉回來」。沒有通識教育科的課堂教學，少年人只會更沉迷網絡世界資訊，一發不可收拾。

示威者衝擊立法會後，大樓內玻璃幕牆、大門、鐵欄、電梯等遭一定程度損毀。（資料圖片/盧翊銘攝）

由此可見，過份簡單將社會問題歸咎教育，或歸咎某一高中科目，如果出現誤判，錯怪教育界，不但打擊正在發揮正能量的老師士氣，也有可能被偏鋒份子利用，引發另一社會爭議，攻擊現任政府。

特首曾經提過，香港社會要重新出發。所以，支持特首的人士切忌以「查找不足」心態對待教育界。要知道這次社會運動，學校也是受害者，學校角色「退得很後」，學生偏聽的絕不是老師講話，而是網絡世界。現時Telegram、「連登」等平台，威力比學校大得多。故此，有人發現未讀過通識教育科的14歲學生激動走出來，不難明白，根本不可能以「通識教育科失敗」解釋得了。

屢「敗」屢戰，堅守崗位，優化課程

新高中課程實行十載，通識教育科一直是討論焦點。而關於通識教育的批評，未有停止過。舉例，近日學校課程檢討專責小組提出整體性建議，原意是檢討整個課程，但公眾的目光仍很快落在高中通識科身上。

不過，縱然屢被批評「失敗」，通識教育科仍然在批評下積極前行。事實上，通識教育科當然有改革的需要，課程上也有完善的空間。舉例，學校課程檢討專責小組提出要釐清和精簡通識科的課程範圍。就此，通識課程已實踐了一段時間，學界累積了一定教學經驗，值得在議題探究原則下，就某些沒有太大爭議的知識、概念內容作出更明確的說明。

如何對棕地進行有效的控管與全面規劃，發展局並未提出具體的細節作法。（梁鵬威攝）

例如，學生總會學習「可持續發展」概念，有教師會引用聯合國定義，有教師會引用香港可持續發展委員會資料，有教師會引用非政府組織「永續發展」理念。表面上，以上全都是可被引用的定義，看似多元化，但對一般老師、學生而言，大家仍會覺得難以掌握，課程內容的深度及闊度彷似無邊無際。

再舉例，提及法治概念當中的《基本法》，大家也認同其重要性，學生必須要認識，以至對「一國兩制」有正確了解。那麼，學生須要如何入手？學得多深入？如果學生要有針對性認識某幾條最重要的條例，哪幾條條例是什麼？

既是如此，如果教育局能夠先提出某些知識、概念的「建議定義」，必有助教材製作者，以至老師、學生、家長參考有公信力的解說，有助學生學習。

通識教育科的減磅理據

另一個學校課程檢討專責小組的建議，是學生可以選擇不做獨立專題探究（Independent Enquiry Studies, IES）。

提及IES選修方案，意見紛紜，例如通識教育教師聯會曾於六月公佈問卷調查結果，指出有約六成教師反對IES選修。不過，也有人指出，以上通識教師意見正力證「選修」可行，即有六成教師傾向反對選修，餘下教師有三成支持，如有「選擇權」，各取所需，「選修」正好滿足不同人士的訴求。

就此，還有待公眾諮詢階段進一步建議。可是，不論建議結果如何，我們仍有必要思考提出IES選修的原意。

IES選修的主要理據是希望主科「減磅」，釋放更多空間予學生。這不單是通識科的改革措施，其他主科也同樣有減磅建議。

學校課程檢討專責小組今日公布課程修改改諮詢文件。（胡家欣攝）

所以，在討論會否贊成IES選修之前，大家可思考︰整個減磅舉動，目的是為了什麼？

事實上，新高中學制由會考、高考舊制而來，在認同整體宗旨的同時，也須照顧大部份在舊制中五已經畢業學生，這些學術能力稍遜的學生在新高中學制須「坐」多一年中六，且要讀畢四套整全的主科課程。

就此，減磅措施可幫助這批學生，好讓他們讀好「輕盈版」主科課程，仍考獲一個有助他們升學、就業的成績(最高四級)。之後，他們能夠有更多時間去充實自己，包括修讀應用學習課程(如平面設計、社工技巧、糕點製作)，或參與更多體驗式學習活動。

另外，減磅措施也有助某些學術能力傾向數理 / 語文的學生。這些學生所報讀的升學課程可能只須計算「最佳五科」。既是如此，某些數理能力較強學生可能會選擇修讀「輕盈版」的中文或通識課程，以騰出更多時間讀好數理科目，甚或讀多一科數理科目。同樣道理，某些語文、人文學科能力較強學生，或會選擇修讀「輕盈版」的數學課程，有助讀好，甚或增修語文、人文科目。

現時很多人認同減磅理念，學生可以作出選擇，審時度勢，為自己規劃出最理想的升學課程組合。如果減磅的需要獲得認同，通識教育科作為其中一個核心科目，自當有「責任」參與其中，「提供」減磅方案。

由此可見，IES選修可謂是現時其中一個減磅可行方案。若然此一方案未如理想，我們能否提供另一個更好的減磅措施（如設計深、淺卷，或者，可選擇不考卷二）？

（文章內容代表作者觀點）