【立法會衝擊】陳健波批泛民要求開會假惺惺　倡10月復會後即加會

立法會大樓在7.1回歸日遭反對修訂逃犯條例的示威者衝擊，復修工程需時，立法會主席梁君彥稱10月前無法開會，但有民主派議員認為，大樓內部分會議室運作正常，財委會部分會議可在大樓內進行。 財委會主席陳健波今早（6日）出席商台節目，稱對民主派在此時提出開會要求感到無奈，批評他們是假惺惺，建議留待專業人士評估大樓情況再作決定，又提議在10月復會後就馬上加開會議審議積壓的議程。

建制派議員視察立法會被破壞情況後，感到痛心和可惜。（資料圖片／張浩維攝）

修訂《逃犯條例》引起的爭議觸發反修例示威者把矛頭指向立法會，在七一回歸當日對立法會大樓肆意破壞，至少需要3個多月進行初步復修工程，財委會會議亦受影響需要延遲。 民主黨黃碧雲昨日表示，大樓內二樓 2A 及 2B 會議室運作正常，只是傳召議員投票的響鐘設施未能運作，要求下周重開會議，優先處理和民生有關的撥款，減少對市民的影響。

促民主派不要假仁假義

財委會主席陳健波批評民主派在大樓遭受嚴重破壞下，提出開會要求是假惺惺。他稱，早前曾建議加開會議審議約20多項撥款，民主派均冷談回應，「現在就突然關心民生問題，要求我在一個咁危險的地方開會？」他曾發信息民主派召集人毛孟靜，要求與全體民主派議員見面商討安排，至今都未獲回覆，怒斥「你自己（民主派）就要求同政府溝通，同我溝通龜縮」，他形容自己一直都在「痴痴地等」，促民主派議員不要假仁假義。

出席同一節目的自由黨議員鍾國斌對立法會遭受破壞感到心痛，又認為未來半年開會的機會不高，政府行政管治在未來數年只會停滯不前，他對此感到可悲。另一議員謝偉俊則認為當局要揪出一小撮存心計劃破壞立法會的人。

政府不能長期「龜縮」

此外，陳健波和鍾國斌均批評政府以迴避的態度處理這場危機，認為當局不能長期「龜縮」。鍾國斌建議可回應示威者某些訴求，包括成立一個全面了解是次風波或未來香港方向的委員會，但除去調查警方的部分，既可以滿足社會要求，亦可以避免針對警方。謝偉俊則建議，政府可考慮從民生政策方向入手，例如推行全民退保，放寬買樓置業要求，以及重組行政會議等。