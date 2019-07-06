【逃犯條例】湯漢樞機籲要按良心行事　稱要待人以寬

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機今日（6日）出席永不放棄同學會2019 DSE放榜打氣會，鼓勵同學不要因為公開試失利而喪失鬥志。湯漢樞機與學生分享時勸喻學生要擇善固執，多向長輩或值得尊重的人請教，更要閱覽群書，才能夠分辨善惡。他又叮囑學生要按良心行事，推己及人，不能只為自己而活，社會才會更美好。

湯漢樞機在活動完結後回應傳媒提問，被問到如何看待香港現時的困局，他說需要祈禱，而「主會幫助所有人」。（高仲明攝）

湯漢樞機在活動完結後回應傳媒提問，被問到如何看待香港現時的困局，他說需要祈禱，而「主會幫助所有人」。他續指，要尊重每個人的良知，而行事時需要經過思考，及汲取先賢教訓後反省，並配合現實， 最後找尋並實踐正確的路。湯漢樞機沒有直接評價特首林鄭月娥近月施政及態度，僅稱每個人都要按此原則反思，呼籲林鄭要按良心及信仰行事之餘，也要顧及客觀現實。

對於近月有港人接連因反修例而逝世及不惜違法以進行衝擊行為，湯漢樞機表示教區會盡所能幫助市民，並指生命寶貴，呼籲年輕人不要輕生，但同時指此現象背後的因素及責任，不能以三言兩語解釋清楚。

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機早前指，政府應該特赦反修例運動中的被捕人士， 湯漢樞機亦稱「待人以寬總是好的」。他認為永遠都有空間溝通，學生亦需要以溝通及交談方式尋找出路。