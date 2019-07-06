【逃犯條例】50天主教徒金鐘辦祈禱會　悼念逝世市民

逾50名天主教徒今日(6日)傍晚出席在金鐘海富中心天橋下舉辦的「已壓破的蘆葦，他折不斷」祈禱會，有修士及參與者輪流發言，分享對反修訂《逃犯條例》運動的反思及感想，亦有唱聖詩，寫禱文，默哀等環節。一眾教徒隨後途徑立法會及添馬公園遊行至特首辦外，途中不時駐足唱聖詩及唸經文。

逾50名天主教徒出席在金鐘海富中心天橋下舉辦的「已壓破的蘆葦，他折不斷」祈禱會。（高仲明攝）

教徒斥林鄭：魔鬼的化身

天主教徒鍾先生今日準時5時到達海富中心參與祈禱會，他稱近月青年為公義而挺身而出，反對修訂逃犯條例，是「為香港著想，不為私利」的行為，值得肯定；但現時青年卻受到無理及殘酷的打壓，警方並透過傳媒及大規模搜捕等方式向他們施壓，令參與過示威的青年十分擔憂，因此要求政府特赦示威者及對他們寬容。他續指，身為大人，要藉出席祈禱會表示支持及與年輕人同行的信息，勸喻成年人不應該指責年輕人衝擊及自殺的行為，應是要理解他們。

鍾先生斥林鄭月娥的行徑卻有違天主教徒的身份，甚至直指她是「魔鬼的化身」，信奉金錢和權力，並非真正信仰天主。

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促以公開論壇聽年輕人心聲

同是天主教徒的陳小姐（化名）表示，看到自己的同齡人接連犧牲及進行衝擊行為，都得不到政府回應，反而令自己前途受損，對此感到憂心。她補充，即使她沒有參與亦不認同激烈的衝擊行為，但她不會批評年輕人，並認為是政府迫使他們做出違法行為，政府需要負責。她稱，政府應該要正視年輕人訴求，但並不是透過閉門會議，而是應該以公開論壇等途徑了解年輕人的心聲。