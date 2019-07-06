【逃犯條例】建制派籲7.7遊行和平進行　搞手批「出口術抹黑」

政府雖然暫緩廣受非議的《逃犯條例》修訂，但對民間包括完全撤回修例、撤銷6.12暴動定性、設立獨立調查委員會調查警方有否濫權在內的多項訴求，一直未有正面回應。大型示威和不合作運動持續近月仍未有平息，反修例人士則發起明日（7日）由尖沙咀遊行到西九龍高鐵站，向內地遊客宣傳近日的反修訂《逃犯條例》運動。 建制派油尖旺區議員和地區組織則罕有地就民主派的遊行發起呼籲，促請遊行人士以和平、理性、非暴力形式表達訴求，並盡量減少對社區的影響，維護公共安全及秩序。此外，也有消息指，一名本身是基督徒的女立法會議員，亦在通訊群組呼籲支持者「勸教牧及教友明天不要再去」。 有份發起7.7遊行的劉頴匡則表示，遊行希望以和平優雅的形式向內地遊客展示香港形象，完全沒有任何衝擊計劃；他批評建制派在遊行前作呼籲是「出口術」，渲染暴力，試圖減低遊行人數。

葉熬冬表示，地區人士擔心明天的遊行會混雜少數人的暴力行為，故地區人士希望市民表達意見時，能夠理性和平。（資料圖片/林若勤攝）

葉傲冬：擔心遊行混雜暴力份子

有份在facebook上發出呼籲的民建聯油尖旺區議員葉傲冬表示，呼籲是由幾個街坊會和一些地區領袖發起，包括他和鍾港武等建制派區議員亦加入呼籲。他指，大家擔心明天的遊行會混雜少數人的暴力行為，故地區人士希望市民表達意見時，能夠理性和平。他又強調，參與呼籲的人士尊重遊行集會的自由，但過往的一些示威活動，包括屯門區的遊行中，也有衝突和違法行為，故認為地區人士有擔憂，呼籲市民遊行的同時保持和平、理性，是不無道理。

今次遊行建制派極為關注，甚至以呼籲的形式介入，情況以往甚為罕見。

劉頴匡批評建制派呼籲7.7遊行要和平進行是「出口術」，抹黑遊行。他又奉勸建制派不如先呼籲其支持者學會尊重不同意見人士，不要使用暴力。（梁煥敏攝）

「撐警」集會 集會者襲擊記者及反修例者

早前建制派立法會議員何君堯發起的「撐警」集會中，有集會人士襲擊記者和持不同意見的市民。

為今次7.7遊行申請不反對通知書的劉頴匡則批評，建制派及其宣傳機器，在遊行前大肆抹黑，將「和平優雅的遊行」渲染為「充斥暴力」，他呼籲市民不要上當。他又指，他亦聽到網上有傳言指支持建制派的「藍絲」可能會在明日遊行時滋事，奉勸建制派如有空閒，不如呼籲其支持者尊重不同意見人士，停止暴力行為。

警方今日加派人手在高鐵西九龍站巡邏。（梁煥敏攝）

7.7遊行早前在網上發起，遊行發起人已申請不反對通知書。而近日中國武漢亦出現群眾大規模上街示威，抗議當局在當地興建焚化設施。7.7遊行發起人早前表示，希望在尖沙咀遊客聚集區遊行，讓內地客看到真正的和平示威；向內地旅客宣傳香港人的理念，「因為他們資訊封鎖，內地傳媒放大衝突畫面，卻不報道事件的來龍去脈」。