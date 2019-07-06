【逃犯條例】眾志呼籲參加白宮聯署：促美國停止防暴武器供應港警

港府修訂《逃犯條例》引發近一個月以來多場大型示威和不合作運動，過程其中一個引人關注的焦點是警方使用過度武力。 香港眾志今日（6日）就呼籲市民參加白宮聯署，指「黑警所使用的催淚煙彈、胡椒球槍、雷明登散彈槍、布袋彈、胡椒噴劑等，其實均來自美國公司，出口予香港警察前亦獲美國政府批出許可。」聯署促請美國政府停止批准對香港出口防暴武器，「絕不應助紂為虐，成為香港警察濫用暴力的幫兇」。

警方在6月12日包圍立法會的示威中，大規模使用催淚彈、橡膠子彈、布袋彈及胡椒彈鎮壓示威群眾，有示威者和記者頭部中槍。（資料圖片/梁鵬威攝）

警方在6月12日包圍立法會的示威中，大規模使用催淚彈、橡膠子彈、布袋彈及胡椒彈對付示威群眾，有示威者和記者頭部中槍。事件激起民憤，警察總部更兩度被圍堵，民間要求成立獨立調查委員會調查警方使用過度武力。

香港眾志呼籲市民參加聯署，促請美國政府停止批准對香港出口防暴武器，「絕不應助紂為虐，成為香港警察濫用暴力的幫兇」。（白宮聯署網頁截圖）

香港眾志在晚上發起「白宮聯署」，促請美國政府停止將任何用於人群控制的裝備輸入香港。眾志表示，正如英國外相侯俊偉早前宣佈，因應香港人權狀況惡劣，已停止批准英國製造商向香港警察售賣催淚彈，相信同樣反對《逃犯條例》修訂的美國政府，亦不應再任由美國公司繼續向香港警察輸出防暴武器。眾志又呼籲港人參加聯署。

聯署在約1小時內得到近1,000人響應。美國前總統奧巴馬於政府於2011年設立「We The People」網站，網民只要在30天內集得10萬聯署，即可要求美國政府就特定議題或政策作出官方回應。

早在今年5月，已有網民發起聯署，促請美國就修例發表意見，最終成功用兩星期時間突破10萬人門檻。此後白宮聯署攻勢多次出現，今次則是最新一次的反對《送逃犯條例》運動的白宮聯署。