【九龍區大遊行】警方反駁記協：無要求港鐵拒記者入西九站採訪

有市民今天(7日)在九龍區發起遊行，由尖沙嘴遊行至高鐵西九龍站集會。記協下午發聲明指，港鐵應警方要求封鎖高鐵西九龍站，只限持有車票乘客入內，拒絕傳媒入內採訪，記協對相關安排深感遺憾。記協下午四時半澄清，指港鐵拒絕記者到西九站採訪的決定，是港鐵與相關政府部門商討後的結果，港鐵拒絕承認或否認安排是否由警方提出。 雖然記協已澄清，但警方下午六時許仍發聲明反駁，指警方絕對沒有要求或建議港鐵公司拒絕記者進入西九龍站進行採訪，對於記協作出如此失實的指控，警方表示極度失望及遺憾。

大批市民參與九龍區遊行。（余俊亮攝）

記協聲明指，港鐵應警方要求，今天早上已封鎖高鐵站，只限持有車票乘客入內，傳媒亦被拒入內採訪，對相關安排深感遺憾。記協又指，高鐵香港段是由公帑支付的公眾設施，特區政府在高鐵通車時亦稱，西九龍站將成為旅遊文化新地標，車站封閉並派警員駐守本身已經是具新聞價值的材料，將記者阻隔於外將嚴重削弱公眾知情權，亦令記者無法監察站內公權力運用。記協促請港鐵和警方，因應現場情況，安排傳媒到站內採訪，日後亦不應隨意阻止和驅趕記者。

記協下午四時半澄清，指港鐵拒絕記者到西九站採訪的決定，是港鐵相關政府部門商討後的結果，港鐵拒絕承認或否認安排是否由警方提出。

警方下午六時許發聲明，對記協聲明作出嚴正澄清，指警方絕對沒有要求或建議港鐵公司拒絕記者進入西九龍站進行採訪，對於記協作出如此失實的指控，警方表示極度失望及遺憾。

警方又指，高鐵西九龍站屬港鐵公司所管理，警方完全尊重港鐵公司對站內實施的措施，並正積極配合港鐵公司的安排，確保站內所有人士的安全。

警方稱絕對沒有要求或建議港鐵公司拒絕記者進入西九龍站進行採訪。（盧翊銘攝）

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