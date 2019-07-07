【九龍區大遊行】廣州遊客：遊行群眾團結　但始終影響交通

由網民發起的九龍區大遊行今日（7 日)在尖沙咀起步，人群擠滿梳士巴利道，有遊客在半島酒店對開觀望，有一家四口來港旅遊的廣州人稱，來港前已聽聞「香港有點亂」，但無聽過逃犯條例修訂，亦沒想過自己會遇到遊行；該遊客認為遊行的群眾團結，但始終會對道路造成影響。

在半島酒店一帶，有不少內地遊客甫見媒體鏡頭即「耍手擰頭」，劉小姐一家四口從廣州來港遊覽，她指有聽聞香港最近「有點亂」，但未曾聽過《逃犯條例》修訂一事，她形容遊行的群眾團結，但始終會對道路交通造成影響，她本來想在附近逛逛，亦無法前進。她指自己帶著小孩，擔心安全而不敢太靠近遊行隊伍。

內地旅客接獲市民派發反逃犯條例單張

被問到是否知道遊行人士的訴求時，劉小姐指不清楚，僅透露有市民他們派發傳單。手持傳單的幼女則簡略地指，遊行人士不希望被「送中審判」，劉小姐隨即解釋，是由於附近有市民解說了一些，女兒只是複述了其他人的說法。

市民：遊行阻礙商店做生意

而自稱移居香港數年的羅先生則認為，遊行人士表達意見的方式阻礙商店做生意，而他下班後，亦無法乘車回家。不過他表示，自己只是「打份工」，無透過新聞報道了解反修例的爭議及衝突。