【逃犯條例】自由黨兩元老撐田少　批張宇人「與二百萬人為敵」

逃犯條例引發社會撕裂，自由黨榮譽主席田北俊今日（8日）更聯同3名榮譽主席，發公開信予身兼行政會議成員的立法會議員張宇人，「迫宮」要求他辭任行會成員。 兩名榮譽主席周梁淑怡及劉健儀分別接受《香港01》電話訪問，解釋上述舉動。劉健儀直言張宇人未有諮詢常委以至黨員意見；周梁淑怡更感慨「冇理由與百萬人為敵……選擇政府的立場，押咗個黨（前途）落去」。

田北俊（右）稱鍾國斌不同意6月9日發聲明的做法，惟黨主席張宇人（左）支持做法，並說服其餘兩位議員易志明和邵家輝支持，最終聲明以無簽名的方式於當晚發出；張宇人下午發新聞稿反駁指當日4人在電話互通下均同意發出，沒人反對。（資料圖片/余俊亮攝）

劉健儀剖析自由黨對逃犯條例的立場，指一直都不滿意政府倉卒推行修例，惟張宇人非但未有反對修例，更於6.9百萬人遊行後的晚上立即發聲明，予人感覺是「（政府）夠票、（條例）照上（立法會）……慌死遲（了出聲明）」。她認為有如此多市民反映意見，作為負責任的政黨，應該「畀忠言特首聽」，但張宇人沒有，故她感到不舒服。

她又稱，張宇人發聲明前未有諮詢黨員以至常委，及後有年輕黨員與她們接觸，反映不滿，遂醞釀發公開信，「依家得兩條路」，若張繼續代表自由黨，就應該辭任行會成員。

那是否意味另一條路是辭任黨主席？劉健儀稱，委任張宇人為行會成員是代表政黨，否則政府就不會委任他，若對方不予理會，「睇有冇機制開會員大會、常委會，不排除任何嘢」。

被問及是否擔心未來兩場選舉形勢，故發公開信，劉健儀否認，強調是因為眾多人上街遊行，政府不可以強硬通過修例。此舉會否令中方加深自由黨「壞孩子」形象？她反指「被冤枉咗」，2003年田北俊辭任行會成員，實際上是「救咗當時情況」，否則局勢只會更為激化，而今次就算自由黨反對，亦不足以令政府不夠票通過，故不能相提並論。

田北俊辭任後，由同為立法會議員的周梁淑怡頂上行會成員，惟今次黨魁鍾國斌指一旦辭任，自由黨將不會再派代表擔任行會成員。劉健儀坦言是因為當年「行會成員同黨有緊密聯繫，（政府）吸納黨的意見，有效施政、令政策盡量完善，但搵咗Tommy（張宇人），幾時有聯繫？係冇，既然冇function（作用），點解搵人做行會？」

周梁淑怡則指，當公眾認為自由黨「下下都會維護政府」，對黨的形勢將會不利，尤其是當數以百萬計的市民上街，「冇理由同200萬人對著幹」。她認為一個政黨應該要有原則，主席言論要與黨的立場一致，若公眾意見與政府立場不一，「要勸告政府」，現時張宇人卻是「選擇政府的立場，押咗個黨（前途）落去」。

被問及是否擔心選舉形勢，她稱「未諗」，只稱現時犧牲了（compromised）黨的路線，需要矯正。