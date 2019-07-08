【逃犯條例】田北俊：反修例民意強大　未來選舉形勢或如03年翻版

自由黨榮譽主席田北俊今天（8日）自揭，自由黨在「6.9」遊行後倉促發聲明支持政府，是因為同時作為行會成員的黨主席張宇人大力支持，田北俊斥張宇人猶如「幫兇」，「拖埋自由黨（為政府）護航」，要求他辭去行會成員一職。 田北俊其後再指，自由黨作為政黨，應關心明年的選舉，指出現時反對修訂《逃犯條例》民意強大：「呢件事情我覺得比起2003年、2004年立法會的影響，都是很大的。」

自由黨榮譽主席田北俊今天（8日）在電台節目中，自揭自由黨在「6.9」遊行後倉促發聲明支持政府，是因同時作為行會成員的黨主席張宇人大力支持。 （商台提供）

行會成員應是政府智囊 而非令特首「撼頭埋牆」

田北俊表示，自由黨作為政黨，應關心明年的選舉：「選民究竟點睇我們每一個議員？因為我們四位議員都是功能組別的。或者他們投票意向如何，與這條條例有多大影響？」他指，初步認為現時有這麼多人關心這個議題，抗爭行動持續多個星期，人數亦依然眾多：「呢件事情我覺得比起2003年、2004年立法會的影響，都是很大的。」

他建議，現時對社會不滿的市民，可以放眼於明年的立法會選舉，出來參選以及積極投票：「如果選到合心水議員，局面未必政府一拍板，或者中聯辦一聲下，就全部撐政府，可能好過每星期遊行、示威表達不滿。」

對於要求張宇人辭去行會成員一職，田北俊直言，自由黨是政黨，應代表市民、商界：「唔係做了行會成員，就代表政府，代政府到黨內箍票。」他並指，行會成員應是政府的智囊，給予特首好及中肯的意見、分析，而非特首說了算，令特首最後「撼頭埋牆」。被問到有否給予張宇人辭任限期，田北俊稱，現時行會、立法會都無法開會，「唔係一、兩日，一、兩星期，一、兩個月可以解決，希望他想清楚。」

田北俊（左三）促張宇人（右三）辭去行會成員一員。（資料圖片）

自由黨一向被視為建制派「壞孩子」。2003年7月1日，50萬人上街遊行反對廿三條立法，結果在7月6日，即立法會就廿三條進行二讀辯論前，時任自由黨主席田北俊突然宣布不支持二讀，並即時辭去行政會議職務。隨著自由黨的反對，廿三條在立法會中未能獲得足夠的支持票通過，政府最後只好撤回草案。