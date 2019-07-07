【立法會衝擊】民主派促公開對話　劉佩瓊籲學生與衝擊者「割席」

有反《逃犯條例》修訂人士於七一回歸當日衝擊立法會大樓，造成多處損毀，其後特首林鄭月娥邀科大學生會進行閉門會議，惟被學生會拒絕。新思維主席狄志遠、前港區全國人大代表劉佩瓊、民主派立法會議員區諾軒及科大學生會臨委會外務副會長吳一嗚今（7日）出現香港電台節目《城市論壇》時討論立法會衝擊事件。 席上5人均認為目前社會局面下，政府與反修例人士對話具必要性。但吳一嗚認為學生會無法代表所有市民的意見，重申對話應在公開及有各界人士參與的情況下進行。區諾軒則指，政府一方面邀請與年青人對話，但另一方面警方則展開一連串的搜捕，形容「好矛盾」；劉佩瓊就呼籲學生與衝擊者「割席」。

劉佩瓊呼籲學生要與衝擊者「割席」，不要站在「極端的一邊」。（資料圖片）

7.1立會衝擊行為有違法治 吳秋北：香港最黑暗的一天

吳秋北認為，7.1當日的衝擊立法會行為已超越法治、道德及政治淪理底線，認為立法會具有一國兩制的象徵意義，示威者破壞立法會等同破壞一國兩制，形容當日為「香港最黑暗的一天」。又指有議員不斷美化示威者的行為，企圖將其「暴力」行為合法化，甚至有示威者提出越多人越安全的說法去企圖保護衝擊者，故呼籲和平示威者認清風險。吳秋北又以「小朋友」去形容示威者，指現時的局面就如「小朋友要粒糖，家長唔俾就破壞屋企」，認為對立法不滿應在立法會解決，而非衝擊立法會，表示對示威者的法治精神感到不可思議。

劉佩瓊表示理解市民對修例的擔心，認為為通過《逃犯條例》而犧牲一國兩制並不值得，相信立法或不立法亦是港人在高度自治制度下的權利。她在席上不斷強調法治的重要性，形容7月1日有「失控的一小撮人」衝擊立會，呼籲學生要與衝擊者「割席」，不要站在「極端的一邊」，又指立法會衝擊造成不少立法會無法正常運作，導致不少關乎民生的議案無法通過，問示威者「點計社會成本？」。吳一嗚反問指，既然劉強調法治的重要性，在6.12警民衝突中，警方在驅散示威者的過程中涉嫌違法，問其「點解警察不用調查？」，劉則回應「你可以」，但未有正面回應是否同意成立獨立調查委員會。

狄志遠認為今次事件反映中央政府在處理香港事務時採用強硬手法，形容今次事件為強硬手段下的「後遺症」，斥政府收集民意失敗。又指雖然政府可以透過議會控制立法，但始終無法掌控民意，最終造成反效果，失去民心，認為政府應好好深思社會反響。

吳秋北指現時的局面就如「小朋友要粒糖，家長唔俾就破壞屋企」。（資料圖片）

至於林鄭期望與學界對話，吳一嗚認為學生會無法代表所有港人的意見，可以對話但要求包括各界人士，對話內容亦應該公開讓市民了解，避免「死無對證」。他又指今次政府提出對話是公關技倆，讓政府可以向大眾交代已與青年人會面溝通。又強調學生5大訴求已經很清晰，不會讓步，呼籲任何人如受林鄭提出對話請求應拒絕。

示威者5大訴求中要求撤銷所有反修例人士的控罪，劉佩瓊則反駁「咁都得你咪大哂?」，指「林鄭都無權啦，警察拉你咪上法庭，你咪搵律師打」，不同意特赦示威者。吳秋北亦指，學生拒絕對話不明智，反駁既然學界無法代表所有市民的意見，「怕咩表達？」，而且今次示威行動在沒有「大台」的形式下推行，反問「所以咪個別傾，個別傾你又不滿咁點傾？」。

7月1日有大批反修例示威者衝入立法會，令大樓設施嚴重損毀。(資料圖片／羅國輝攝)

狄志遠同意現時局面下，學生與政府對話是最重要，針鋒相對無助解決問題，認為林鄭應謙卑的行為解決問題，以及重新思考以寬容的態度聆聽聲音，又指開放對話可以代表政府向示威者釋出善意，2014年雨傘革命時已為公開對話創下先例，不明白政府為何不接受。

區諾軒認為，政府一方面要與年青人對話，但另一方面警方則展開一連串的搜捕，形容整個氣氛環境「好矛盾」，強調現時5大訴求尚未有回應，根本難以令社會正常運作。他又指示威者對對話沒有信心，是基於當年利東街殺街及2014年雨傘革命時，政府亦有與示威者對話，但兩次對話都是沒有結果，形容對話「無法處理問題，傾完又唔改」。