【立法會衝擊】港大人再發聯署　促校長張翔撤回「譴責暴力」聲明

撰文：胡綽琳
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香港大學校長張翔日前回應7月1日立法會衝突時，譴責事件為「破壞性行動」，惹港大師生不滿。有港大學生、校友及職員昨日（5日）發起聯署聲明，促請張翔克盡己任，並提出三點訴求：收回7月3日的言論、為受反修訂《逃犯條例》運動影響的港大學生提供協助、以學生利益為依歸。
他們認為張翔身為一校之首理應竭盡其為教育工作者的責任，持同情和關懷的態度，更應視學生安全為首要考量。
立法會大樓日前發生的暴力事件，令我深感痛心，破壞性的行動應予譴責。同時，我也呼籲各方理性而務實地努力解決紛爭，莫再訴諸對抗。在香港當前的困境下，我深信不同意見人士可以文明理性地共處; 而只要各方能夠主動開展積極對話，社會的裂痕始終會得到復和，相信各界都願意爲了更加美好的香港而求同存異。
香港大學校長張翔日前回應7月1日立法會衝突時，譴責事件為「破壞性行動」。(資料圖片)
香港大學校長張翔日前回應7月1日立法會衝突時，譴責事件為「破壞性行動」。香港大學學生、校友及職員昨日（5日）發起聯署，表示對張翔的聲明表示極為失望，批評他在7月3日聲明內容，並未能履行校長一職，他理應為反修訂《逃犯條例》運動影響的港大學生提供支援及關注學生的安危。
斥聲明「進一步加劇港大學生怒火」
聲明內容針對張翔校長身份，指他就任校長一職之初，已無法解決校園內的問題，讓港大學生極為失望，指出當學生和香港社會正處於水深火熱之中，為反修例事件抗爭，他竟棄之不顧，更譴責事件為「破壞性行動」，對大眾訴求視若無睹，「進一步加劇港大學生和香港市民的不滿和怒火」。面對社會不公引起的危機，聯署促張翔身為一校之首理應竭盡其教育工作者責任，持同情和關懷態度，更應視學生安全為首要考量。
▼7.1衝擊立法會情況▼
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聯署聲明向張翔提出三點訴求：收回7月3日的言論、為受反修訂《逃犯條例》運動影響的香港大學學生提供協助、以學生利益為依歸。
今日（6日）下午12時15分，已收到896名聯署。