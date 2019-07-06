【立法會衝擊】港大人再發聯署　促校長張翔撤回「譴責暴力」聲明

香港大學校長張翔日前回應7月1日立法會衝突時，譴責事件為「破壞性行動」，惹港大師生不滿。有港大學生、校友及職員昨日（5日）發起聯署聲明，促請張翔克盡己任，並提出三點訴求：收回7月3日的言論、為受反修訂《逃犯條例》運動影響的港大學生提供協助、以學生利益為依歸。

他們認為張翔身為一校之首理應竭盡其為教育工作者的責任，持同情和關懷的態度，更應視學生安全為首要考量。