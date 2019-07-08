【逃犯條例】大埔連儂牆早上被毀下午重生　「撕一貼十休想滅聲」

反對修訂《逃犯條例》的運動持續，在金鐘立法會大樓旁、滿佈彩色便條紙的「連儂牆」，近日也在不同地區重現。其中在大埔港鐵站下的行人隧道內，連儂牆連綿不斷，十分壯觀。但今早連儂牆遭反對人士徒手破壞，一名中年女子與在場市民發生爭執，撕去近百張便條紙；也有人在別人的留言上強加「我撐警」字句。事件雖令網民和一眾市民十分憤怒，但他們表示要「撕一貼百」，記者下午到場視察，只見連儂牆已再「重生」。

今早約8時多，一名大埔地區人士在facebook上進行直播，只見一名身穿紅衣的「大媽」手臂夾着大量便條紙，正與現場市民爭執。據知，該名女子不斷在場用手機拍攝群眾樣貌，其後又徒手將牆上的便條紙撕走，又與在場人士對罵。街坊報警處理後，兩名軍裝將紅衫女子帶到上警車，送離現場。除此之外，也有網民拍得一名大叔在別人留下、寫有「我們一起戰鬥，一起回家」的便條紙加上「我撐警」字句。



大埔連儂牆由市民自發設立，他們對以上的破壞行為十分氣憤，認為每人都有發言自由，以上人士可以另取便條紙表達意見，但在他人心聲上強加字句，卻是低劣行為。雖然如此，市民、網民均表示「撕一貼百」，過沒多久，已有熱心人士補回受影響的範圍。

《香港01》記者今天下午到場時，只見隧道內已重現壯觀景象，有年青義工向記者表示，今天稍早時間被人撕爛了的地方現已完成修補，又指設立數天以來，已非第一次受到滋擾，主要是有立場不同場的居民指責他們「搞亂香港」、「搞到烏煙瘴氣」。而記者所見，現場貼有大媽和大叔的相片，製作者呼籲在場人士「提防小人」；也有「撕一貼十、休想滅聲」的字句，以及相信由大埔居民貼出、表示要「強烈譴責破壞行為」的告示。