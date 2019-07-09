【逃犯條例】林鄭：願與大學生沒前設公開對話　爭議政策再檢視

特首林鄭月娥於立法會衝擊、7月2日凌晨4點開記招後未有再會見公開露面及回應傳媒提問，一周後，她今日（9日）終再現身，在行政會議前會見記者。 林鄭提出5項施政新風，包括因應大學生要求，她願意與大學生代表公開對話，但沒有前設；又會檢視爭議政策，要求司局長審時度勢，是否需要重新諮詢；行政會議成員亦會更深入參與政策制定及接觸各方；重新改革諮詢委員會模式，尤其是青年發展委員會的組成；亦會就深層次矛盾成立平台作討論。

林鄭提出5項施政新風，包括因應大學生要求，她願意與大學生代表公開對話，但沒有前設。（梁鵬威攝）

林鄭月娥表示，為了更好掌握民情、民心、民意，她已經開始接觸不同界別人士聆聽意見，司局長和公務員同事都願意按照該新作風去多聽不同意見。

她又指，與行政會議成員交流過，對方也表示願意加強行會聆聽民意的功能，接觸不同群體反映意見給她。

她又指出，目前許多諮詢委員會架構，恐怕追不上時代要求，因此會全面改革諮詢模式，包括不能再以委任方式組成，而需構建更多平等互動模式；政府會檢視大部分委員會工作範圍和委任模式，吸納不同意見。她又提到，青年發展委員會需要大幅改變組成和運作模式，有關工作會馬上展開。

同時，林鄭又提到，未來對於爭議性議題需要審時度勢反覆推敲，各司局長會重新審視具爭議性的政策措施，聆聽社會意見，爭取市民支持。

林鄭又稱，早前自己主動接觸中大、科大校長，希望就聆聽青年意見的模式收集建議；惟多個大學學生會對於閉門模式不贊成。她表示，願意與學生代表公開對話，但前提是雙方互相沒有前設地進行，她會盡快安排對話。

林鄭指，5年前的佔中至今，看到有社會深層次問題未解決。她表示，誠懇地說，政府不應該對這些問題視而不見，以為可以解決一個危機，問題就自動消失。她強調應找出問題癥結，對症下藥，因此有需要建立開放對話平台，讓年輕人與政府共同協作，相信做法不但有助於緩和緊張氣氛，也能修補社會撕裂。如有建議是成立民間主導的溝通平台，政府官員樂意參與平台。她補充，特區政府也會繼續聚焦經濟，改善民生。

林鄭：行會將來應防止脫離民情政策通過

至於行政會議，她形容每位行會成員亦盡職責就重大議題給意見，雖然集體負責制下，「個別行會成員都表達咗佢哋對於今次事未能夠好似我哋官員咁掌握得民情、民意咁好嚟反應」，他們亦表示歉意，林鄭覺得向前看的話，行會就要發揮作為特首最重要的諮詢架構的角色，以防止脫離民情的政策再在行會通過。