【逃犯條例】眾志：明確撤回免死灰復燃　民陣批不尊重立法機制

特首林鄭月娥今早（9日）於行會前見記者，直言修例「完全失敗」，又指市民擔心會否重推修例，表明條例已「壽終正寢（the bill is dead）」。 民陣召集人岑子杰指，林鄭依然認為暫緩修例等同於撤回，批評林鄭為了個人面子，寧願犧牲市民。他又指「林鄭月娥口口聲聲講法治，但林鄭正正係有法不依⋯⋯立法會入面只有撤回，但冇暫緩的定義⋯⋯揭開任何一本法律，入面都冇壽終正寢呢4個字」。他批評林鄭以壽終正寢代替撤回，是不尊重立法會機制。 香港眾志則回應，指對於政府依然未全面回應示威者5項主要訴求感到十分遺憾，要求林鄭直接明確宣佈逃犯條例修訂草案已全面撤回，以免任何「語言偽術」令條例存有死灰復燃的空間，承諾未來絕不會重啟立法程序。

對於林鄭未承諾成立獨立調查委員會，岑子杰質疑警方在6.12衝突中開槍平射示威者，以警棍毆打示威者頭部不符合既定指引，亦不合法；而警察早前的旺角示威中不戴委任證，速龍小隊不顯示警員編號，也是「明顯犯法」。他質疑警隊沒有依法處事，反而就市民網上發言，如「獵巫」般逮捕市民，政府自身就知法犯法，有法不依。

岑子杰表示，民間希望調查官員錯誤，但政府只是認為監警會就足夠，事實是民主派議員在前特首梁振英時代後無法加入監警會，監警會調查結果難以取信於市民。他又質疑，監警會沒有傳召權力，「如果命令鎮壓的是（保安局局長）李家超，能否主動傳召李家超呢？」。他強調，只有獨立調查委員會才有全面調查的有關權力，只有法官擔任主席的獨立調查委員會，才有獨立、超然身分還原事件真相。

岑子杰又認為，民意是希望對話，但林鄭的對話從來都是陷阱，是採取「假對話，真對立」的手法。他又舉例指，過往皇后碼頭、全民退保等所謂對話，反映林鄭「前科累累」。岑子杰質疑，民間政府互動一直存在，民間五大訴求相當清晰，只是一直以來林鄭無法放下傲慢直接回應訴求，「如果拒絕正面回應訴求，對話目的何在？」

民陣副召集人陳皓桓則指出，林鄭所提出的改善青年發展委員會組成等措施，遠不及於「重啟政改」，而「壽終正寢」亦不及真正的全面撤回。他促請林鄭月娥不要再去用一些字眼欺騙香港市民，又懇請政府有關官員成立獨立調查委員會，調查官員和警察的責任。他表示，希望政府盡快回應市民提出訴求，包括成立獨立調查委員會、撤銷暴動定性、釋放示威者並撤銷起訴、完全撤回修例等訴求，「否則民陣很快會決定下一次行動」。

對於其他民間和網民號召的遊行示威，岑子杰就認為，公民社會自發活動，是公民社會健康發展的表現，公民社會也不應由單一團體獨大，民陣則會繼續舉辦活動表達訴求，他相信政府持續不回應訴求的情況下，再舉行大型示威，仍然會有許多市民出席。

陳皓桓也特別提到日前的旺角示威中，有記者遭到警察襲擊，「如政府聆聽民意，警方為何可以毆打記者，為何阻擋立法會議員」。他促請政府應該立刻為事件道歉，立刻懲處警方使用過分武力，並同時回應6.12事件中，金鐘中信大廈被警方包圍險些造成人踩人事故，及市民當日被射中眼部。

民陣回應林鄭言論（梁鵬威攝）

眾志聲明指出，政府公布以監警會調查作為解決問題的切入點，然而監警會被戲稱「無牙老虎」，缺乏實質調查權，現時傾側於建制派的委任名單以及過去相對保守的工作方針，亦顯示其公正性以及公信力備受質疑，表明政府應馬上設立由法官領導的獨立調查委員會，徹底調查整場運動，包括但不限於6月12日警方開槍責任，以確保示威者於未來遊行集會的人身安全。

對於林鄭提出將改革諮詢委員會架構制度，尤其集中於改組青年發展委員會，以作廣泛吸納意見。眾志認為此舉無補於事，皆因政府已經將年輕人代表推向對立面，以取消資格、監禁等手段打壓基本人權及政治自由。若政府希望修補關係，眾志指律政司司長鄭若驊應立即承諾停止檢控年輕示威者，以及不再以任何手段剝奪年輕世代的參選及議員資格。眾志稱政府要解決現狀，必須有針對政制改革的倡議，改善政府缺乏認受性的問題，應馬上在8.31框架外重啟政改，落實立法會及特首選舉的雙普選，還港人平等的選舉權利。