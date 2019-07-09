【逃犯條例】張宇人致黨友：田北俊處理廿三條也未諮詢所有黨員

因應修訂《逃犯條例》風波的處理手法，自由黨榮譽主席田北俊與另外3名榮譽主席去信黨員，促請黨主席張宇人辭去行政會議成員職務，指不應將自由黨陷於與市民對立的位置。 除了透過自由黨回覆傳媒，張宇人昨晚（8日）亦致函黨員。他解釋6.9遊行後發出的新聞稿，沒有議員反對內容，也沒有人反對在當晚發出。 他直指田北俊當年身為自由黨主席，處理《基本法》23條立法的時候，「也有未能夠諮詢所有黨員的意見及得出共識的情況」，形容田北俊當時的做法與他過去數個月的做法無異，又稱黨員希望若黨以後有何紛爭，應該內部解決，而不應在公眾面前公開討論。

訊息在昨晚9時發出，張宇人首先解釋6月9日發出新聞稿的內容，指當晚新聞稿只說「自由黨重申支持修訂《逃犯條例》」，當中沒有提及立法會恢復二讀。他又指出，當晚致電給自由黨3位立法會議員，他們一致同意支持修訂《逃犯條例》，繼而他們考慮是否就此發出新聞稿。

按張宇人的說法，易志明及邵家輝當時給他的回覆是需要立即發出新聞稿，而鍾國斌曾對於發出新聞稿的時間表示猶疑，他質疑在當晚或是等到翌日早上才發出，及後新聞稿寫起並供傳閱，「沒有議員反對新聞稿的內容，也沒有人反對在當晚發出」，結果自由黨在沒有立法會議員的反對下在當晚發出新聞稿。

張宇人指自加入自由黨至今，明白黨員對事件經常有不同的看法，對於黨員的和而不同，「我們一直都表示尊重，以後我也會繼續堅持這個態度」。

張宇人向黨友表示，田北俊處理廿三條也未能諮詢所有黨員。（資料圖片／盧翊銘攝）

張宇人又提及田北俊做主席的方式，指今次與過往發生過的爭議性事件一樣，「作為黨主席，我參照自由黨歷任前主席的做法來處理」。他形容田北俊身為主席處理《基本法》23條立法的時候，也有未能夠諮詢所有黨員的意見及得出共識的情況，「當時所用的方法，實與我過去數個月的做法無異」。

田北俊昨天又表示，政府現時應委任獨立委員會，調查修例事件的前因後果，但礙於張宇人是行會成員的身分，公開大力支持政府只需作內部調查的立場，對公眾的要求充耳不聞。張宇人向黨員解釋，從沒有斷言否決成立一個有公信力的獨立委員會，但他只是從務實的角度分析，「調查的範圍如何全面而不偏頗，而調查工作又如何切實可行，不會因為無從引證而淪為別人的政治工具，這些都需要慎重考慮」。

他指，田北俊要求他辭任行會的理由並不合理，自言從沒有忘記在行政會議有責任反映商界及巿民的意見，重申由昨早開始，許多黨員致電或傳短訊給他，說會給他全力的支持，「其中一個重要的信息是，他們希望若黨以後有何紛爭，應該內部解決，而不應在公眾面前公開討論」。

他期盼，田北俊會繼續支持他作為自由黨主席，並不時向他及自由黨提出意見。

以下為張宇人信息全文：

致各位自由黨友,

今早（2019年7月8日），我收到自由黨榮譽主席田北俊的來函，以及聽到他在商台節目的訪問，在此我想作出幾點澄清：

首先，他提及我作為自由黨主席，竟然在六月九日自由黨發出的新聞稿中，同意在六月十二日恢復《逃犯條例》的二讀立法程序，但事實並非如此。當晚我們在新聞稿只說，「自由黨重申支持修訂《逃犯條例》」，當中沒有提及恢復二讀。當晚，我致電給自由黨三位立法會議員，他們一致同意支持修訂《逃犯條例》，繼而我們考慮是否就此發出新聞稿。易志明議員及邵家輝議員當時給我的回覆是，我們需要立即發出新聞稿，而鍾國斌議員曾對於發出新聞稿的時間表示猶疑，他質疑在當晚或是等到翌日早上才發出。及後新聞稿寫起並供大家傳閱，沒有議員反對新聞稿的內容，也沒有人反對在當晚發出。結果自由黨在沒有立法會議員的反對下，在當晚發出了新聞稿。

第二，自我加入自由黨至今已有多年，明白黨內成員對事件經常有不同的看法，對於黨內成員的和而不同，我們一直都表示尊重，以後我也會繼續堅持這個態度。

第三，今次與過往發生過的爭議性事件一樣，作為黨主席，我參照自由黨歷任前主席的做法來處理。回顧田北俊作為自由黨主席處理基本法《23條》立法的時候，也有未能夠諮詢所有黨員的意見及得出共識的情況，當時所用的方法，實與我過去數個月的做法無異。

第四，對於是否成立一個有公信力的獨立委員會去調查整件修例事件，我從沒有斷言否決。我只是從務實的角度分析，調查的範圍如何全面而不偏頗，而調查工作又如何切實可行，不會因為無從引證而淪為別人的政治工具，這些都需要慎重考慮。

因此，我希望各位黨員明白，榮譽主席田北俊要求我辭任行會的理由並不合理。我從沒有忘記，在行政會議有責任反映商界及巿民的意見。事實上，由今早開始，許多黨員致電或傳短訊給我，說會給我全力的支持。其中一個重要的信息是，他們希望若黨以後有何紛爭，應該內部解決，而不應在公眾面前公開討論。

儘管我與榮譽主席田北俊在政見上不時有分歧，但我一直非常感謝他給我的支持。我也期盼，他會繼續支持我作為自由黨主席，並不時向我及自由黨提出意見。

張宇人

2019年7月8日晚上9時