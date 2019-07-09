【逃犯條例】裝修舖反修例直幡被毀　老闆無懼打壓「撕一貼一」

坑口富寧商場一間工程公司，曾於六四時在易拉架上張貼「89牢記六四」的標語，被管理處要求將相關物品搬離。年逾60歲，自稱「廢老」的江先生其後再於六九、六一二及七一前夕，在店舖櫥窗貼上親手寫的毛筆大字報，呼籲市民上街反修例，惟被人撕毀，地下更有疑似沙粒的粉末。他在店舖前自設物資站為示威者打氣，寄語年輕人不要灰心。

櫥窗大字報屢遭撕毀

自6月初反修例風波開始之際，「洋江工程」老闆江先生便在其店舖的櫥窗玻璃上張貼一張張由他親手撰寫的大字報及報章。「誰設空城計？駐兵一千突撤走，暴政謀害年青人，大開中門任你玩」，並呼籲市民上街反修例。惟這些大字報屢遭人刻意撕毀。

江先生說，6月12日那天，他曾到金鐘和平示威，卻遇警察施放催淚彈清場，激起他的怒火，「所以除咗寫大字報，仲買咗兩份《蘋果日報》貼喺店舖門口。因為呢度多長者，佢哋睇開《大公（報）》、《文匯（報）》同CCTVB，睇嘢比較片面，我想貼其他報紙及橫幅，等佢哋可以睇到另一面的意見。」

自設物資站支援「爬山兄弟」

然而，13日早上江先生回到店鋪，發現櫥窗上的大字報及報紙被人惡意撕毀，「地下仲灑咗啲粉末」。別人撕一張，他就貼一張，但當天下午，就有商場管理處人員前來要求江先生清除櫥窗上的大字報，「佢話我唔係做店舖宣傳，我同佢理論，佢仲話：『出嚟隻揪吖！』」雖然如此，江先生仍堅持張貼大字報，並坦然說：「我預咗佢日日搣同掟玻璃。」

為了支持走在前線的年輕人，江先生更在其店舖門外設置「自發物資區」，提供免費電話卡、水果、飲料、公仔麵等，給「各位爬山、沙煲朋友」（意指反修例人士），並特別強調「管理處、亞（阿）公、亞（阿）婆勿取」。江先生指，這些物資有的是他自資購買，有的則是街坊捐贈，希望可以為示威人士提供一點力量。

「廢老」是社運常客

以上種種行為，均為江先生的店舖經營帶來一定壓力，他說，以前每個月交到舖租外還可以賺到自己人工，但六月僅僅能夠交租。雖然如此，他仍不後悔，「我成日同個仔講，我哋做嘅嘢同佢哋（走在前線的年輕人）做嘅嘢比，真係一百分之一都冇。佢哋可能唔可以同屋企人聯絡，更可能失去工作、前途。而我只係一個廢老，坐喺度廢噏。」

自稱「廢老」，但原來江先生亦是社運常客，八九六四時，江先生三十多歲，曾多次參與遊行，聲援北京天安門學生，「同而家啲學生一樣」；2007年保留皇后碼頭事件，江先生亦有參與；2012年反國教事件，江先生帶着就讀小學的兒子一同示威遊行；2014年佔中，江先生亦有現身金鐘支持學生。

江先生自稱「廢老」，但原來是社運常客，他寄語年輕人「不要灰心，真理及成功要靠大家努力。」（陳浩然攝）

「真理及成功要靠大家努力」

他認為，在他年輕的時候，年輕人仍有出路，「只要肯捱，就可以一級一級咁上。但係而家，就算你係中產，都係供養緊地產商，後生仔根本冇出路。」他寄語年輕人要繼續加油，相信自己，「面對強權，大家都會有壓力、失落，但都要繼續做、唔好灰心，真理及成功要靠大家努力。」