【六四三十】從絕食學生到維權律師　浦志強：香港人不要失去信心

今年是六四事件30周年，三十年前是中國政法大學研究生的浦志強，走到學運前線，是絕食學生之一。六四後他完成學位，畢業後成為維權律師，代理多宗敏感案件，2014年參與六四研討會後，煽動民族仇恨罪、尋釁滋事罪罪成，被判緩刑。他被吊銷律師資格，今年初緩刑屆滿後繼續被「施以三年的繼續幫教」。 經歷30年歲月，浦志強回望，指天安門廣場訓練了一代年輕人，參與社會和政治活動。他接受《香港01》訪問時，寄語港人「不要失去信心，將來一切都會好的。」

1989年，24歲的浦志強是中國政法大學學生，曾參與絕食。（Getty Images） 八九民運參與絕食 1989年，24歲的浦志強是中國政法大學學生，他身材高大，在學運隊伍中，很容易就看到他的身影。當年他走在最前，曾經參與絕食。六四後，他在1991年獲得法學碩士。多年來，浦志強是著名的維權律師，曾代理多宗敏感案件，包括2005年的南方都市報案，2009年調查四川地震豆腐渣工程被捕的譚作人案，2011年艾未未稅務案件等。 2014年5月5日，六四25周年前夕，北京天安門母親、律師和學者舉行六四研討會，翌日浦志強被捕，直至2015年被控煽動民族仇恨罪、尋釁滋事罪，他罪成判監三年、緩刑三年。他的律師資格被剝奪，到今年1月1日，緩刑屆滿後後，繼續被「施以三年的繼續幫教」。

浦志強接受訪問，回憶八九民運中「為民主自由絕食」。（美聯社）

天安門廣場訓練一代年輕人

今日美聯社刊出浦志強訪問，54歲的他回望30年前，說當年很真摯，和一點天真，「我們希望中國可以變好，作為24歲的學生，有這個機會服務社會，若我不擔任一個角色，不發出聲音，我不會原諒自己。」

六四以鎮壓結束，但浦志強並無絕望：「天安門廣場是一個很好的訓練，訓練我們那一代的年輕人，參與社會和政治活動。但中國特色的政治是長期的極權主義，不會容許政治力量和政黨，組織行動。社會控制愈來愈緊，要團結起來愈來愈困難。」

寄語港人：信有一天一切都會好的

浦志強雖然被吊銷律師執照，但仍繼續做法律諮詢工作。今日他接受《香港01》電話訪問，直言日子敏感，不太方便說太多，但寄語香港人不要失去信心，相信有一天一切都會好的。

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