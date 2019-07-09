【光復屯門公園】屯門公園變不雅場所　區議會一致要求取消自娛區

屯門公園多年來被批遭大媽大舉「入侵」，勁歌豔舞的噪音滋擾，非法收取打賞，令區內居民怨聲載道，更有網民在7月6日發起「光復屯門公園」行動，促政府處理問題。屯門區議會大會今早原定無正式討論有關屯門公園處理風化表演活動和噪音的議程，但在地區管理委員會作出報告時，有議員建議即席討論大媽問題，期間在場大部份議員建議取消自娛區，由主席梁健文口頭提出，要求取消屯門公園自娛區，最終在沒有議員反對下，一致通過，自娛區「壽終正寢」將會關閉。不過，提出討論的議員認為，「取消屯門公園自娛區」並非「成功爭取」，必須徹底驅逐涉事人等才應真正處理問題。

屯門公園大媽噪音行為 區議會向署方提跟進問題

屯門區議員譚駿賢在會上表示，鑑於屯門公園大媽作出不雅表演和噪音行為，引起社會關注，決定在屯門區議會地區管理委員會臨時向康文署和警方提出跟進問題，要求政府在《遊樂場地規例》（第132BC章）第25條未正式修例前，交代處理方案。

一致要求取消公園自娛區 要求署方加強執法

期間多位議員批評，政府多年來政府一直未有妥善執法，民協的江鳳儀在會上指，政府令屯門公園的黃色事業「公然不怕天不怕地、明目張膽搵食」，形容若等待修例，「一粒瘡都會成毒瘤。多位議員隨即要求在修例前先擱置自娛區，以解目前問題。屯門區議會最終在沒有反對下，一致要求取消屯門公園自娛區及要求康文署及警方加強執法。

康文署屯門區經理：娛區初衷是減低噪音滋擾

康文署屯門區康樂事務經理譚燕婷在會上指，成立自娛區初衷是減低噪音滋擾，並非包庇或合法化有關行為，在公園以揚聲器唱歌並不抵觸遊樂場地規例。她稱，康文署對於取消自娛區持開放態度，願意聆聽意見，完善制度修改法例。就議員要求在修例時加入限制揚聲器發聲面積、充公違規人士揚聲器、打擊金錢打賞行為規限，會諮詢法律意見再作研究。她指，在完成修例前，康文署會規管屯門公園內的活動，並聯合警方作出行動，以控制屯門公園的活動。

有網民在7月6日發起「光復屯門公園」行動。（資料圖片）

譚駿賢：重建公園風氣 平衡使用者需要

不過，譚駿賢向記者表示，取消「自娛區」並非「成功爭取」解決屯門公園問題。他稱，首先議員的要求並非正式提案，而大媽的表演的地方並非只限自娛區，故「要嘈的人都去邊都會嘈」。他認為，目前要解決問題必須以「先破後立」的形式，靠康文署及警方驅逐製造不雅表演和噪音行為人士，然後重新建立公園風氣，平衡其他公園使用者的需要，注入正經和多元的公園空間。他又認為，「25條」修例後，成效關鍵在於康文署的執法力度，「他們有一定權力，應當發揮適當效用。為何有人在公園玩滑板會被趕，跳艷舞就不會呢？」

區議會所在的「3樓」按鈕，被白紙遮擋。（譚駿賢提供）

屯門區議會今早有多架警車駐守。（李穎霖攝）

另外，今早開會前多位議員示威，抗議梁健文早前拒絕他們提出反修訂《逃犯條例》的議案，現場有多架警車駐守，亦有便衣警員在場拍攝示威情況。屯門區議會今日亦作出多項罕有安排，包括大樓地下兩個出入口，其中一個被封並有軍裝警員駐守；據了解，部分出入大樓的人士全程需由職員協助到不同樓層，亦有議員需出示議員證件才可進入大樓；而區議會所在的「3樓」按鈕，則被白紙遮擋。

記者今日下午亦到屯門公園了解情況，現場相對於平日的「載歌載舞」場境大相徑庭，顯得非常冷清。有保安向記者表示，今日自娛區未有人預約，若有預約的，通常早於下午1時許已來設場，但至今仍未見縱影，「呢排風聲咁緊，唔敢嚟啦」。

對於屯門區議會取消自娛區，居住寶達邨街坊區先生深感失望。他過去十多年都會每日飲茶後就搭2程巴士到屯門公園聽歌，擔心取消自娛區令他失去娛樂，認為「喺自娛區大吵大鬧同跳艷舞只係個別人的行為，而且（大媽）有班示威搞搞震就唔敢出。取消大媽唱歌，我只可以考慮去沙田聽歌或石澳睇海」。

友愛邨街坊溫先生認為政府必須設法解決屯門公園問題，「那班大媽實在太嘈 ，連友愛、瓏門住戶都聽到。我女兒住咗瓏門2年，都頂唔順太嘈，而家搬咗去南昌」。