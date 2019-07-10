【逃犯條例】民建聯27歲生日　fb抽水賀壽：識搞生日會一定喺fb搞

全港最大黨民建聯於1992年7月10日創立，今天（10日）是他們成立27周年的大日子，惟該黨日前決定取消原訂於昨天（9日）舉行周年會慶酒會，因此更被一本地報章批評為「荒唐第一大黨」。 民建聯今天早上在facebook專頁發文賀黨慶，稱：「要搞生日會，識搞一定喺FB搞，人數有保證之餘，又唔怕太多人到賀搞到爆場，大家話係咪呢？」又笑稱：「等睇精彩祝賀」。

民建聯取消原訂昨日舉行兩年一度的周年會慶酒會，惟該黨前日發聲明，指中委會考慮多方因素後，決定取消活動，當中因素包括「為了避免令出席嘉賓不便和存在安全風險」，同時又向受邀嘉賓和朋友致歉。民建聯九龍西支部將於月中舉行另一場「生日會」，於旺角一間酒樓舉辦會慶聚餐，有網民揚言要到場贈慶，據悉民建聯或會取消活動。

民建聯今天在facebook以《建仔27歲啦！》為題發文，笑指：「要搞生日會，識搞一定喺FB搞，人數有保證之餘，又唔怕太多人到賀搞到爆場，大家話係咪呢？」疑「自抽」早前該黨取消周年會慶酒會的決定，民建聯又在貼文標籤「#等睇精彩祝賀」、「#大家都係年青人」、「#又同自己講生日快樂」。

貼文吸引不少網民留言，其中有支持者為民建聯賀黨慶，「全力支持民建聯」、「生日快樂！建設社會！」不過大部分留言都是批評民建聯，「原來只是27歲，難怪要做逃兵！給點勇氣，堅強一點，這樣的表現我不會再投票給你們的！」、「你地跟民意聽民意去投票，那會有今天的局面?」等。

民建聯去年11月舉行周年籌款晚會。（資料圖片/李澤彤攝）

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