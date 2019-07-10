【逃犯條例】林鄭神秘現身南丫島活動　居民：從未出現這麼多警察

修訂《逃犯條例》風波自上月爆發連場大規模示威遊行，甚至衝突後，行政長官林鄭月娥已減少露面，後期甚至記者會外絕跡公開場合，昨天（9日）就是消失一周後見記者，宣布修例「壽終正寢」。 林鄭今日（10日）的行程依然神秘，即使中午現身南丫島，為一個圖書館和歷史文物室主持開幕典禮，事前政府沒有發放新聞通知，事後才發新聞稿提及她的名字，民政事務總署回覆查詢時指，此活動沒有「press arrangement」（安排傳媒），至於原因，署方解釋非所有活動都會安排傳媒，特首辦亦回覆今次活動不設公開採訪。 專門報道南丫島新聞的居民Lamma Gung在現場，他指一直都有宣傳開幕典禮，但直至今日才知道林鄭來臨，沒人在活動上示威，Lamma Gung在南丫島居住了18年，他觀察現場有大量警員，形容島上從未出現過這麼多警察。

林鄭昨天宣布修例「壽終正寢」。（資料圖片／梁鵬威攝）

問責官員出席公開活動一般會通知傳媒，今日這個公共設施開幕禮卻例外。根據民政事務總署發出的新聞稿，這是離島區社區重點項目「南丫島北段公共圖書館及南丫島歷史文物室」的開幕典禮，在南丫島榕樹灣大街一號對開空地舉行，林鄭、民政事務局局長劉江華及多位嘉賓主持開幕儀式，標誌大樓正式啟用。

劉江華在開幕典禮致辭時表示，新建的南丫島歷史文物室發揮鄰近榕樹灣碼頭的優勢，讓市民和旅客一踏足榕樹灣便可以參觀。圖書館除面積增加外，亦添加不少新設施和服務，並延長開放時間。

在場的Lamma Gung一直有宣傳這個開幕典禮。（截圖自Lamma Gung Facebook）

專門報道南丫島新聞的居民Lamma Gung都在場，他指一直有宣傳這個開幕典禮，但直至今日才知道林鄭來臨，「所有人都感到驚訝」，林鄭席間切乳豬。Lamma Gung指之前有居民到港島上街反修例，但今日活動則不見示威。Lamma Gung在南丫島居住了18年，他觀察當時有大量警員，「近一百人」，他形容島上從未現過這麼多警員。