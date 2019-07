【逃犯條例】被追問通識教育令學生激進　董建華拒答：與活動無關

全國政協副主席、前特首董建華在「七.一」衝擊立法會事件發生後表示,對衝擊及破壞感到心痛,又指有一部分參與衝擊者是專業人士,必須要徹查事件,將他們繩之於法,以及指是自己任內開始推行的通識教育失敗,年輕一代才變得「有問題」。 他今日(10日)出席活動再被追問有關通識科的問題,他僅稱問題與今天活動無關,故不回答該問題。

董建華拒答有關通識科的提問。(鄭榕笛攝)

董建華今天(10日)參與由中美交流基金會主辦的中美經貿關係論壇,談到中美貿易戰,他在開場發言中強調中美關係非常重要,兩國都是技術領先者,可以就這方面進行非常廣泛的討論。他表示個人對兩國未來關係感到樂觀,他舉例指,中國是全球最大石油及農產品買家,而美國則是全球最大供應國,董形容這是很好的匹配,反映兩國有互補作用。

被問到對於美國貿易代表萊特希澤及財長努欽和國務院副總理劉鶴及商務部長鍾山通電話的看法,董建華形容兩國談判從來不容易,有談判是好的消息中,美兩方有溝通是大家期望看到的。

《金融時報》記者問道董對於香港被用作中美貿易戰中的談判棋子有何感受,董建華回應指「貿易僅是貿易,貿易以外仍是貿易(Trade is trade, and trade is still trade)。」認為談到貿易應關注雙方戰略信任。

他又說有信心中美能達成共識。董建華續說世界各地多人喜歡來香港,他多名外國朋友也不捨得走,又形容香港是一個「好靚」的地方,日本前總理、加拿大前總理也喜歡香港。他又希望香港能為中國和世界發展盡量作出貢獻。