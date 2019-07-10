【逃犯條例】深井、旺角小店外圍化身連儂牆：私人空間大家盡情貼

近日「連儂牆」遍地開花，市民紛紛自發在各區的公共空間貼上便利貼，表達訴求。不過，不少公共地方的連儂牆卻遭人拆除。旺角及深井就有店舖為免連儂牆被人破壞，於是利用店舖的私人空間，將店外圍變成「連儂牆」，供市民表達訴求。有店員稱：「暫時都唔會拆，畀大家盡情貼 。」 攝影：黃偉民

旺角夾公仔店外牆貼滿便利貼

位於旺角的夾公仔店「娃娃星球」，樓高兩層，地下外圍全是落地玻璃，上面貼上以大字「旺角連儂牆」，下方更貼滿五顏六色的便利貼。在該店工作的店員Leo指，不便透露老闆聯絡方法，但他指，夾公仔店在兩個月前開幕，在豉油街行人隧道連儂牆開始後，老闆眼見各區連儂牆遭人破壞，有感可以利用店舖的私人地方出一分力，於是仿傚在店舖外圍設「連儂牆」，又向市民提供便利貼、筆及膠紙等文具，歡迎市民在牆上貼上訴求。

旺角夾公仔店地下一層落地玻璃全開放予市民貼上加油字句。

Leo又稱，後來有街坊主動送上文具，更有人陸續貼上早前示威活動的相片，「自己都好感動，冇諗過會有咁多人嚟貼memo。」店員又指，設立連儂牆以來暫時未見有人騷擾，未來一段時間亦會繼續開放店舖外圍，供市民隨意貼上便利貼。

市民陳小姐和盧小姐表示，今天特意前來店舖貼上便利貼留下心意，寫下「香港加油」為港人打氣。她們表示沒想到私人地方有連儂牆，又指「感到窩心」。歐小姐稱，不少年青人感到不被上一代理解，氣氛令人氣餒，但今日見到留言她則認為重新拾回希望，她自己亦寫下「HKer don’t give up」，寄語港人在逆境中要迎難而上。

深井火鍋店短暫收留被毀「連儂牆」

除了旺角，深井亦有小店提供場地設連儂牆。深井一間火鍋店「迦南鍋」負責人蔡先生指，深井早幾日在「迦南鍋」門前出現連儂牆，但有老一輩村民不滿，於是在牆上淋上污水，導致連儂牆受損。蔡先生表示，其後有市民請求他先將「連儂牆」移師到店內暫保管，他一口答應，「大家都明白啦，都係為咗支持件事，出一分力。」蔡補充，「連儂牆」獲店短暫保管幾日後，昨天已經由市民搬到現時「陳記燒鵝」對出位置，「而家搬咗更多人睇到的大街，有更多人看見也是好事。」

深井一間火鍋店「迦南鍋」曾短暫收留「連儂牆」。

深井陳先生稱，之前在深井的連儂牆被人破壞，後來連儂牆短暫寄留在「迦南鍋」店外，卻被人用水破壞，兩度搬遷後才搬到現址，據現場所見，「連儂牆」上仍略見水跡。陳先生亦寫下「即使失望，不要絕望，加油」等字句，他又稱，很感動有這麼多人為香港打氣，「不要以為深井人是中產，就很離地，深井人都很關心社會」。