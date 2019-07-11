【逃犯條例】陳方安生指行會不應是藍絲陣營　葉劉、湯家驊需負責

前政務司司長陳方安生今天（11日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》時訪問，談及《逃犯條例》修訂亂局。對於田北俊等四名自由黨榮譽主席要求黨主席張宇人辭去行會成員一職，陳太直指田北俊的說法有道理，又認為整個行會要就修例風波問責和負責，並點名新民黨主席葉劉淑儀和資深大律師湯家驊需負責。

陳方安生（中）認同田北俊促張宇人辭行會。（資料圖片／洪嘉徽攝）

外界有不少聲音要求改組行會，陳方安生認為特首林鄭月娥要先想想行會是政府的橡皮圓章，抑或是諮詢機構；若林鄭視行會為諮詢機構，成員不應再全部來自「藍絲帶陣營」，才能真真正正做到集思廣益的目標。至於有政黨中人加入行會，她認為林鄭應澄清政黨人士加入行會，是代表其政黨還是以個人身份加入。

自由黨田北俊等四名榮譽主席，要求黨主席張宇人辭去行會成員一職。陳太直指田北俊的說法有道理，指自由黨「6.9」晚上發聲明，的確無諮詢該黨管理層。她又認為整個行會都要就修例風波問責和負責，並點名行會成員葉劉淑儀和湯家驊需負責。

昨天林鄭月娥到南丫島「落區」，惟未有公開行程。陳方安生坦言：「林太連落區都唔公布，仲有三年時間（任期），林鄭點管治落去，林鄭月娥要諗通諗透。我覺得佢繼續咁固執，繼續對市民心聲置諸不理，我恐怕林鄭喺未來三年不可以有效管治香港。」她又認為林鄭的管治班子「遲早都要有人『人頭落地』」。

陳方安生認為其舊同僚葉劉淑儀需為修例風波負責。（資料圖片／張浩維攝）