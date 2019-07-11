【逃犯條例】為修例爭議撰民情報告已籌29萬　陳方安生多謝連登仔

《逃犯修例》修訂風波至今仍未能平息，由前政務司司長陳方安生擔任董事的公民實踐培育基金昨天（10日）公布，委託由前港大學者鍾庭耀創立的香港民意研究所，為修例爭議撰寫民情報告。香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀表示，計劃將分三階段進行，分別是民意調查、年輕人聚焦小組以及撰寫民情報告，希望透過網上眾籌，籌得100萬元經費。 截至早上九時半，公民實踐培育基金已為是次計劃籌得29萬元，陳方安生今早(11日)接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時，特意感謝多謝「連登仔」，她說感謝連登討論區的年輕人幫忙積極宣傳計劃。

鍾庭耀指根據眾籌數據，指很多市民小額支持研究所，平均每人籌款500元。（資料圖片/洪嘉徽攝）

民意研究所已籌300萬

鍾庭耀表示，計劃將分三階段進行，分別是民意調查、年輕人聚焦小組以及撰寫民情報告，首階段計劃籌得25萬元，第二階段和第三階段則分別目標籌得25萬元和50萬元。

鍾庭耀解釋，首階段為民意調查，會以隨機抽樣方式，電話訪問1000名14歲或以上的香港人，其中問題不多於20條，將涵蓋《逃犯條例》、官員處理手法、警方權責等方面。第二階段為青年意見跟進研究，會透過兩個聚焦小組和一次交流會議深入探討年青人對《逃犯條例》修訂的想法和訴求。最後階段則為撰寫民情報告，預計需時兩個月。

陳方安生表示，民情報告完成後將會交予政府，同時把報告送往各國駐港領事館。被問到會否擔心此舉又會被標籤為「勾結外國勢力」和「唱衰香港」，陳方安生重申，香港是國際都市，外國在香港有大量投資，亦有很多外國公民在香港居住，外國人對爭議的來龍去脈關注是十分自然的事，他們作為香港的貿易伙伴亦應多了解香港情況，包括了解一國兩制是否名存實亡。

鍾庭耀指出，反修例人士現時遍地開花地動員，建制陣營亦開始有「反動員」的現象，他擔心最後會出現「群眾鬥群眾」的情況出現，「讀歷史睇得多就知，共產主義興起就會出現革命思維，文革（文化大革命）出現咗，最後解決唔到，就動員群眾鬥群眾，暴力式思維好易喺共產主義下產生。」

香港民意研究所早前亦發起眾籌，冀籌得600萬元作起動經費。他指現時亦已籌得300多萬元，他同樣感激連登的朋友宣傳，又指根據眾籌的數據，指很多市民小額支持研究所，平均每人籌款500元。