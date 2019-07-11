【逃犯條例】被田北俊等元老促辭行會　張宇人現身立會拒回應

自由黨榮譽主席田北俊日前聯同另外3名榮譽主席去信黨員，促請黨主席張宇人辭去行政會議成員職務，指不應將自由黨陷於與市民對立的位置。 張宇人今日（11日）返回立法會時被追問會否辭職，他稱不會向傳媒談及此問題，若該黨有需要時，就會討論有關議題。

張宇人今日返回立法會，拒回應被促辭行會的提問。（資料圖片／李澤彤攝）

田北俊政周一（8日）接受電台訪問時表示，他與3名自由黨榮譽主席周梁淑怡、方剛和劉健儀商討後，決定向張宇人發信，要求他辭去行會成員一職。田北俊批評，自由黨當晚發聲明的做法過於倉促，同時令市民感到絕望，認為若自由黨4名議員「話要諗諗（是否支持條例）」，實政圓桌田北辰、經民聯石禮謙等較為開明的建制派或會跟隨，政府便需想想是否照推修例，「政府一吹雞（建制）就簽晒名（發聲明）落去，市民真係好絕望」。田北俊更指，鍾國斌不同意做法，惟張宇人支持做法，並說服其餘兩名議員易志明和邵家輝支持，最終聲明以無簽名的方式於當晚11時發出。

張宇人在當天下午即發新聞稿澄清，指在6月9日晚上，他曾諮詢自由黨另外3名立法會議員是否就遊行人士的訴求作回應，強調自己並沒有持任何立場，只是詢問大家意見該黨有否需要發新聞稿。張宇人指當晚4人就新聞稿內容商討，「在電話互通下同意發出，並沒有人提出反對」。他更強調「由今早開始，本人也收到不少黨友的來電及短訊，支持本人的工作」。

張宇人昨天（10日）致函交黨員，解釋6.9遊行後發出的新聞稿，沒有議員反對內容，也沒有人反對在當晚發出。他又指田北俊當年身為自由黨主席，處理《基本法》23條立法的時候，「也有未能夠諮詢所有黨員的意見及得出共識的情況」，形容田北俊當時的做法與他過去數個月的做法無異，又稱黨員希望若黨以後有何紛爭，應該內部解決，而不應在公眾面前公開討論。

