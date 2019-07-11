【逃犯條例】連儂牆義工被毆　民主派促警方嚴正執法

不少市民自發各區設立「連儂牆」，聲援《逃犯條例》修訂運動。今晨（11日）有兩批市民分別在油塘、九龍灣就「連儂牆」的張貼起衝突，24名民主派議員就社區連儂牆年輕人受襲發聯署聲明，指責疑似組織社團人士大舉包圍辱罵、恐嚇、襲擊於該區連儂牆一帶的年輕人，情況令人憤怒髮指，促請警方從速嚴正執法。

毛孟靜會見傳媒時指，雨傘運動後，市民開始建立連儂牆，以張貼紙張來表達意見，形容這是最文明最和平的表達方法。（陳欣彤攝）

民主派會議召集人毛孟靜會見傳媒時指，雨傘運動後，市民開始建立連儂牆，以張貼MEMO紙貼來表達意見，形容這是最文明最和平的表達方法，社會「必須必須包容」。看見被襲的青年人打不還手，斥襲擊年輕人和平表達意見的行為「要不得」。她指反對「連儂牆」建立的市民大可以在反修例MEMO紙貼旁，寫上支持修例的字句，認為需有對等機會，否則便「撕一貼十」延續「連儂牆」。她提醒特首林鄭月娥民心盡失，需停止進一步撕裂社會的行動。

新民主同盟范國威表示，看見今晨被襲擊年輕人「以身體對抗暴力」，指不論是否有習武底子的年輕人也應該保護自己，稱香港人不願見到年輕人犧牲自己。他又說「連儂牆」讓年輕人聚起來互相支援，得閒非獨行，情緒得到輔導，認為政府應到社區親身蒞臨「連儂牆」，以了解年輕人的想法。

民主黨涂謹申指出，去年法輪功被食環署沒收「街站」展品一案覆核勝訴顯示，市民和平表達意見的權利受到保障，「連儂牆」如是。他建議政府高官到社區跟市民溝通，指社區人士並沒有溝通前設，落區能聆聽民意。