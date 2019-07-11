【逃犯條例】被促辭行會　葉劉斥「惡少」無的放矢　再批陳太失憶

自由黨榮譽主席田北俊日前促請新民黨主席葉劉淑儀辭去行會成員一職，引發二人連日來隔空唇槍舌戰。葉劉淑儀今日(11日)再次表明會繼續留任行會，為市民服務，不會因「惡少」無的放矢的言論退出。 面對前任上司、前政務司司長陳方安生指責自己須為《逃犯條例》修訂負上責任，葉劉淑儀亦反唇相譏，要對方先解釋為何當年命她與北京盡快談妥《逃犯條例》安排，如今卻又轉軚，質疑陳方安生「她老人家是否失憶？」

葉劉淑儀表示，很多議員留意到外國有訂立禁蒙面法，會研究相關法例。（鄭榕笛攝）

一批自稱市民自發群組的撐警人今(11日)午到警察總部外遞交請願信要求警方追究示威者暴動行為；並且支持葉劉淑儀、張宇人及湯家驊繼續留守行會，又希望葉劉在於立法會復會後盡早提出訂立禁蒙面法。惟現場有人的標語錯把湯家驊印成「孫家驊」，葉劉淑儀發現後用手擋起印錯的「孫」字。

葉劉淑儀稱，現場的撐警人士行動完全出於自發，透過手機短訊聯絡她，「你見到他們無人戴口罩，個個用真面目示人，這些是熱愛香港、熱愛國家的好市民」，又指很多議員留意到外國有訂立禁蒙面法，會研究相關法例。

葉劉淑儀表示不會因「惡少」無的放矢的言論退出行會，又指行會有保密制度，「你點知邊個議員講咩？只不過我和湯家驊盡忠職守，經常出來解釋條例。田北俊能否講出我有那一句解錯了？」她連珠炮發反問田北俊過去20年為香港做過何事，「只是搞破壞！」

前政務司司長陳方安生公開點名葉劉淑儀需為《逃犯條例》修訂工作負責任，葉劉反駁指，陳方安生當年任她上司時曾要求她盡快與北京談妥《逃犯條例》安排，「當時無同我講過內地與香港要有防火牆喎，她（陳方安生）要怎麼解釋？」葉劉淑儀不客氣地稱「她老人家是否失憶？」