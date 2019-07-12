【逃犯條例】北京支持「依法有效施政」　消息：對林鄭要求提高

因反《逃犯條例》觸發的抗爭行動持續不斷，距離「612」警民大衝突一個月，作為中央駐港最高代表的中聯辦主任王志民昨（11日）終開腔，傳遞中央繼續支持林鄭月娥擔任特首的信息。 不過王志民整段講話最矚目的，相信是「支持林鄭月娥行政長官和特區政府繼續依法有效施政」一句，因為是首次加進「有效」二字，充滿弦外之音。接近北京消息人士解讀，該說法的潛台詞之一，是北京在撐林鄭留任的同時，亦對林鄭未來三年的施政要求有所提高，警惕施政如何才能有效落實，不可再鬧出另一場政治風暴。

中聯辦主任王志民昨在致辭時表示，中央堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府繼續依法有效施政、積極作為。（資料圖片/洪嘉徽攝）

翻查資料，過往北京談及澳港問題，許多時候都會有「繼續支持特區政府和特首依法施政」一句，此話幾乎已成「基本句式」。即使爆出修訂《逃犯條例》風波，港府在6月15日宣布暫緩，港澳辦及中聯辦先後發稿撐港府，用字亦是支持特首及特區政府「依法施政」，而王志民昨日的講話卻特別加了「有效」兩字，可謂「可圈可點」。為何會有這樣的改變呢？

消息人士指，北京對林鄭班子的要求有所提高，往後施政需更有效和暢順。（資料圖片/曾梓洋攝）

接近北京消息人士指，北京強調支持特區「有效」施政，當有蘊含兩大信息：

（一）林鄭修例「完全失敗」後，社會出現持續不斷的抗爭行為，這些行動對政府某些施政造成阻礙，包括部分政府辦公大樓被包圍無法運作，當局倘採取適合措施「清場」，回復社會秩序，中央是支持這類行動的；另外，由於林鄭政府陷入弱勢，林鄭急需推出民生、經濟措施挽救民望，維持政府有效施政，在這點上北京可以幫上忙的都會幫；

（二）更重要的是，北京在為林鄭團隊「加持」之餘，亦提出了新要求，必須吸取教訓，日後施政必須謀劃妥當，爭取到社會支持，有效落實。消息指，爆出修例風波後，林鄭過往「好打得」的形象在北京心中已打了折扣，包括對政治形勢的錯判、推銷政策過程的粗疏，以及應對反對聲音的失策等，在日後施政都需檢討，不能再鬧出另一次政治大震盪。

不過消息人士強調，王志民這段講話中亦帶出北京此時無意撤換特首的信息，全因中途換人的問題錯綜複雜，包括仍未尋得合適替代人選，以及重選特首必會掀起另一陣風雨等政治考慮，故中央寧願「留住」林鄭，以靜制動。

消息又指，中央認為修例風波非林鄭一人造成，中央更需反思整套對港政策究竟哪裡出了問題，目前整個對港系統已經在進行大整修。