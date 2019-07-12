【逃犯條例】葉劉拒辭行會　田北俊再抽水：戀棧權位，我明

自由黨榮譽主席田北俊周一（8日）指，新民黨主席葉劉淑儀應為《逃犯條例》修訂失敗問責辭去行會成員一職，葉劉當日召開記者會回應，強調無必要辭行會，又譏田北俊曾經風光但現在已失勢，要求她辭行會是「酸葡萄」心態。 田北俊今天（12日）再在facebook與葉劉針鋒相對，指葉劉拒辭職是「戀棧權位」，又說：「但我唔明點解葉劉要借湯家驊過橋。」

葉劉淑儀拒絕辭去行會成員一職。（資料圖片／張浩維攝）



一批自發撐警的市民昨天（11日）前往灣仔警察總部遞交請願信，要求警方追究示威者暴力行為，同時全力支持行會成員葉劉淑儀、張宇人及湯家驊繼續留任，葉劉淑儀到場接信，再次表明會繼續留任行會為市民服務，不會因「惡少」無的放矢的言論退出。

不過請願人士在標語上將湯家驊的名字印成孫家驊，葉劉即場發現，並在拍照時用手遮蓋印錯的「孫」字。

田北俊今天在facebook與葉劉針鋒相對，指葉劉拒辭職是「戀棧權位」，又說：「但我唔明點解葉劉要借湯家驊過橋。」，並笑言「#邊個係孫家驊？」。

田北俊批評葉劉戀棧權位。