【逃犯條例】王永平倡增5直選議席平民憤　學者：完全嘥氣

《逃犯條例》修訂爭議愈演愈烈，反修例運動在十八區遍地開花，自發設立連儂牆，有親建制人士近日到連儂牆撕毀連儂牆並毆打連儂牆，「群眾鬥群眾」的情況開始出現。公務員事務局前局長王永平今天（12日）建議修改立法會產生辦法，減少五席以間選產生的功能界別議席，改為地區直選，逐步把立法會民主化，回復市民對立法會的信心，同時為緊張的社會氣氛降溫。 香港大學社會科學學院講師丘梓勤指出，立法會選舉明年底舉行，王永平的建議相信最快都要2024年落實，他認為此建議「遠水不能救近火」，甚至是「完全晒氣」，認為若現屆政府宣布按此建議改革立法會產生辦法，或觸發更多人上街。 理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華認為方案保守，他又認為若增加民選議員，但特首仍未有普選，特首認受性之低或未能駕馭立法會。

王永平指出示威者衝擊立法會後，市民並無太大反感，正正是因為市民認為立法會不能代表市民意見。（資料圖片／余俊亮攝）

丘梓勤指可不觸及五部曲下 短期內民主化功能組別

根據《基本法》第68條，立法會的產生辦法根據香港特別行政區的實際情況和循序漸進的原則而規定，最終達至全部議員由普選產生的目標。根據2004年的人大釋法，若要修改行政長官和立法會產生辦法，需經過「五部曲」程序。而按人大「8.31」決定，需先落實普選行政長官，才能夠由經普選產生的行政長官及其領導的特區政府處理立法會全部議員由普選產生的辦法。

王永平相信，「8.31」框架在短時間內都不會處理到，難以在短期內達至行政長官普選，故認為可先把立法會民主化，削減五個功能界別議席，改撥給地區直選，令地區直選及功能組別的比例增至40比30，藉此回復市民對立法會的信心。

立法會換屆選舉明年9月已舉行，提名期料於明年7月展開，若要根據《基本法》68條增加直選議席，或最快需待2024年立法會換屆選舉才能落實。

丘梓勤認為若王永平方案在五年後才落實，屬遠水不能救近火，甚至是「完全晒氣」，又指倘每屆增加五個直選議席，即需24年（六屆）後才能達至立法會全面直選，不能回應市民對於普選的急切訴求，若現屆政府宣布按此建議改革立法會產生辦法，或觸發更多人上街。

他直言，現時立法會和特首在市民的心目中已失去認受性，「唔知撐唔撐到五年」，認為最理想是由特首林鄭月娥重啟政改，就2022年的行政長官選舉辦法作諮詢，其後在2024年的立法會達至全面普選，又認為林鄭任期尚餘三年，並非無時間重啟政改，但強調若政府希望重拾認受性，「唔可以再用舊式嘅方法」。

他建議，可透過不觸及「五部曲」的方式下，民主化2020年立法會換屆選舉。他進一步解釋建議，認為在功能組別的劃界上，擴大組別的定義，例如取消公司票、降低成為功能組別選民的門檻等。

丘梓勤指王永平方案遠水不能救近火。

鍾劍華指王永平方案相當保守。（資料圖片／歐嘉樂攝）

鍾劍華指王永平方案相當溫和



鍾劍華認為王永平方案保守和相當溫和，他認為若要減少功能組別議席，就要廢除部分長期自動當選的議席，或把商界、金融界等議席合併。他又指在下年立會選舉落實王永平方案比較困難，時間上可行性不大。

他指出，是次反修例衝突中，有示威者選擇衝擊立法會，反映市民否定了立法會的認受性，「市民就係覺得（立法會）代表唔到自己」，認為政改步伐應大一點，「唔好再畀『8.31』框架市民啦，市民已經等咗（民主）好多年」。

政圈一般均認為立法會增加直選議席會對建制派不利，故此即使特首提出民主化立法會的方案，也未必得到立法會三分二議員支持。不過鍾劍華認為，政改的主導權在「阿爺（中央）」手上，只要「阿爺」願意民主化，「建制派就會彈出嚟支持，甚至話自己成功爭取。」

區諾軒認為中間方案難滿足市民的民主訴求。（資料圖片／盧翊銘攝）

區諾軒籲功能組別既得利益者放棄利益



民主派立法會議員區諾軒認為，王永平提出「中間方案」的用意是希望政府能給予誠意，重新啟動政改。他認為若要在明年選舉落實「中間方案」，難度相當高，又認為「中間方案」不能滿足市民到民主的訴求，強調立即雙普選，又呼籲所有功能界別的既得利益者放棄既得利益。





政改五部曲