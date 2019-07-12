【逃犯條例】指政改錯綜複雜　湯家驊：非今日年輕人可容易理解

行政會議成員湯家驊今日（12日）在facebook撰文談重啟政改，提到有人指年輕人憤怒和不信任的其中一個重要源頭是政改失敗，但要成功通過政改談何容易，因政改涉及錯綜複雜的考慮，「恐怕並非今天的年輕人可以容易理解和接受」。

曾鈺成表示，沒普選的希望造成年輕人怨憤的重要因素，提議港府應立刻給予港人普選的希望，解決修例風波。（資料圖片／梁鵬威攝）

前立法會主席曾鈺成早前表示，沒普選的希望造成年輕人怨憤的重要因素，提議港府應立刻給予港人普選的希望，解決修例風波。

湯家驊在文中指，香港人爭取民主歷時三十載，但卻要到了這世代才爆發了不可收拾的浪潮，怎樣走下去似乎還看年輕人的激情能否改變一切。他認為在任何地方，政制改革也是一個敏感難題，在香港，「一國兩制」令問題更為複雜：「簡單而言，政改最少涉及三大持份者：北京政府、建制派和民主派。特區政府身為促進者，必須在這三大持份者間不斷周旋，希望能在憲法上、政治上和現實上找到一些能容納共識的空間，實在談何容易。」

湯家驊又指，另一重要因素是各持份者對建立民主的意願和決心，這份意願和決心因應不同的政治考慮和現實需求在不同時段，並非一般人所想像的強大和堅定，最重要的可能是大家對建立民主的政治目的和期望有所差異，並存在一定的，甚至難以解決的矛盾，他舉例民主派對公民提名的堅持和《基本法》所規定的選舉委員會正是體現這種矛盾。

他認為，克服這種矛盾最終要看爭取民主的意願和決心是否大於一切、在這爭取過程中有否妥協的準備和爭取階段性成果的智慧：「這種錯綜複雜的考慮恐怕並非今天的年輕人可以容易理解和接受的。無論如何，似乎今天真正有爭取民主之意願和決心的人少之又少，更遑論真正有政治智慧的人。」