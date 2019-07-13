【光復上水】「無大台」　遊行後爆衝突　泛民議員屢調停無果

上水遊行再次釀成發警民衝突。衝突火苗處處，民主黨林卓廷、尹兆堅；公民黨楊岳橋、新民主同盟范國威等泛民議員都到場調停。惟在沒有「大台」的抗爭模式下，議員屢次呼籲示威者，都沒有人理會，示威者入夜後轉而到懷疑水貨店外示威，有泛民議員表示束手無策，只能留守前線，防止警方清場時毆打示威者。

背向鏡頭、穿藍衣的林卓廷曾呼籲警員和示威者克制，示威者反駁是警員不克制在先。

下午在往上水中心商場天橋上的第一次衝突爆發後，范國威和林卓廷即到場調停。期間林卓廷以擴音器呼籲警員和示威者克制，惟示威者反駁是警員不克制在先。

多名新界東、新界西立法會議員、區議員在遊行後，至示威活動演變成警民衝突，期間一直在各個示威前線奔走。有區議員曾遊說警員讓救護員先醫治被捕的傷員，又協助召喚救護車。

林卓廷也曾經與示威的年輕人溝通，示威者表示希望林在警方攻擊示威者時協助阻止，「希望你可以企係度前線頂住啲差佬」。

入夜後，示威者轉而到懷疑水貨店示威。林卓廷和尹兆堅就一同在最前線。

尹兆堅表示，但估計警方會採取「老套路」來清場，即入夜後以警棍驅趕。他又表示，會在現場陪同青年，直到示威者散去。他指，運動模式是「無大台」，難以勸說示威者冷靜，只能在場，希望警方一旦清場，能夠監察現場情況，阻止流血事件發生。