【光復上水】多警無委任證遭示威者圍困　揮警棍突圍釀衝突

政府《逃犯條例》修訂引發的示威遊行演變成遍地開花的社區遊行，今日（13日）「光復上水」遊行亦演變成激烈警民衝突。 事源示威者不滿警員對一名身分不明、挑釁遊行隊伍的男子不作拘捕。示威者因而衝出馬路，但雙方原本較克制的對峙，直至在新運路近新運路花園一帶被打破，數名頭戴頭盔，揮舞警棍，但未有配戴委任證的懷疑警員截查兩名青年。示威群眾不滿，要求對方出示委任證多次不果。 隨後多名同樣沒有委任證，身穿黑色警察字樣背心和頭盔的警員增援，又再激起示威者情緒並包圍對方。警員突圍期間揮舞警棍攻擊示威者，示威者則投擲雨傘雜物還擊，擾攘近10分鐘後，穿著防暴裝備的軍裝警員以警棍武力清場。

多名警員無戴委任證遭示威者圍困。（莊恭南攝）

遊行下午進行到一半時，已因有人不滿警員未有拘捕襲擊和挑釁遊行人士的男子，演變成佔據馬路。當時警員護送男子逃竄到天橋後，遭受大批示威者質問，要求其拘捕男子。期間有立法會議員林卓廷等到場調停，惟示威者未有理會。警員在天橋上施放第一次胡椒噴霧後不久，示威者開始佔據馬路。

不過，警員和示威者起初都保持克制。示威者步步進逼，不時呼叫口號，持盾警員則步步退卻。惟雙方都保持安全距離，沒有互相挑釁或作攻擊性動作。

較平靜的氣氛在下午5時許被打破。一隊由數人組成，在新運路附近的便衣警員截查兩名青年示威者，大批示威者正好掩至，眾人發現頭戴防暴頭盔，身穿黑色警察字樣馬甲的警員中，至少有3名未配戴委任證，馬甲上警員編號一欄亦未有配上編號牌。一名警員的委任證則反轉。

示威者隨即發難，要求警員出示委任證，警員則揮舞警棍叫罵，示威者開啟雨傘抵擋。擾攘片刻後，再有增援的便衣警察被發現沒有委任證。有三名到場增援、未配戴證件和編號的便衣警，在人群中不斷揮舞警棍，在場傳媒也險些中棍。此時，群眾更為憤怒，以包圍、推撞回應。最後三名沒有委任證的警員被數百名示威者包圍。

警員站在花槽上揮舞警棍並向示威者叫罵，示威者就高呼「黑警」、「委任證」，並以雨遮雜物投擲警員，逼迫警員無法突圍。最終大批防暴警在傍晚6點左右到場以警棍驅趕示威者，解救未有配戴委任證的疑似警員。