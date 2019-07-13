【光復上水】夜半無示威　警來回推進、封橋擾民　街坊斥如戒嚴

上水光復遊行演變出的大規模示威在今晚(14日)8點左右迅速自行散去。整個夜晚完全沒有示威活動，惟全副武裝的防暴警察仍在區內來回推進、又封鎖多個天橋往商場入口。 有家住上水彩園邨的居民放工時，正好遇到警方封鎖天橋，有家歸不得。亦有家住上水、粉嶺的年輕人相約外出晚餐後，沒有交通工具回家，步行路線又被警方封鎖，無奈流連街頭，搖頭嘆息稱家園恍如「戒嚴」，有街坊就怒斥警方行動擾民，「冇曬示威者你封咩姐？」

（莊恭南攝）

家住彩園邨的林小姐經商場天橋回家時，赫然發現一排防暴警員在天橋入口處持長方形盾牌戒備，警員又展示「警方封鎖線」黃旗。林小姐目瞪口呆，連聲哀號「都冇示威，我要返屋企啊」。

林小姐表示，自己從粉嶺放工後沒有交通工具返回上水，要一路步行，到上水後又發現到處都是警察封鎖線，回家的必經之路被警方阻擋，有家歸不得。

此外，多名不願上鏡的青年，則表示警方封路，使他們沒有路回家。有人表示，「返屋企都塞住，又唔係做啲咩」。亦有人埋怨，「遊行都結束左啦，應該開返條路俾人用」，直言警方部署「影響民生經濟」及「令街坊感到恐慌」。

此外，警方8點清場推進時，在馬路上已沒有示威者的情況下，開擴音器警告示威者離開馬路，情形十分詭異、尷尬。而警方推擠線一牆之隔的食店也如常營業，店內不少人安靜進餐，氣氛古怪。不少食客見狀走出店外「睇熱鬧」，有人不解稱警方「都唔知做乜」。也有警員警商場追捕不存在的示威者，警員全副武裝上到商場後，只發現店內滿是食客，店員則驚恐拉透明玻璃閘，不少食客啞然隔著閘呆望警員。