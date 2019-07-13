【光復上水】政府回應上水遊行　強烈譴責暴力行為

政府發言人回應今日（7月13日）在上水舉行的公眾遊行時表示，大部分參與遊行的人都和平有序，但很遺憾有部分示威者在遊行結束後刻意堵塞道路，投擲鐵枝和不知名粉末，衝擊警方防線和襲擊警務人員，發言人對這些暴力行為予以強烈譴責。

7月3日有網民發起光復上水遊行，但遊後卻發生警民衝突。（梁鵬威攝）

今日（13日）的光復上水遊行，在晚上演變成警民衝突，警方在晚上約10時完成清場。政府發言人在10時05分回應遊行，指大部分參與遊行的人都和平有序，但很遺憾有部分示威者在遊行結束後刻意堵塞道路，投擲鐵枝和不知名粉末，衝擊警方防線和襲擊警務人員。政府發言人強烈譴責這些暴力行為。



相信大部分香港人反對暴力衝擊

發言人指，政府尊重市民以以和平、理性和有序的方式表達意見和訴求，認為這是展示香港的言論自由，又相信絕大部分香港人都反對有少數示威人士以暴力衝擊和作出破壞。發言人強調，政府十分關注水貨活動對居民日常生活帶來滋擾；有關執法部門及機構一直採取多項措施，改善鐵路和口岸秩序，減低對居民日常生活的滋擾和對環境衞生的影響，並因應水貨客的作業模式調整行動策略。

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政府發言人回應上水遊行全文

政府發言人回應今日（七月十三日）在上水舉行的公眾遊行時表示，大部分參與遊行的人都和平有序，但很遺憾有部分示威者在遊行結束後刻意堵塞道路，投擲鐵枝和不知名粉末，衝擊警方防線和襲擊警務人員，發言人對這些暴力行為予以強烈譴責。

發言人表示，政府向來尊重市民以和平、理性和有序的方式表達意見和訴求，這正正展示香港言論自由的可貴和香港人的素質。但少數示威人士經常以暴力衝擊和作出破壞，相信絕大部分香港人都反對這些違法行為。

此外，政府亦十分關注水貨活動對居民日常生活帶來滋擾。有關執法部門及機構一直採取多項措施，改善鐵路和口岸秩序，減低對居民日常生活的滋擾和對環境衞生的影響，並因應水貨客的作業模式調整行動策略。



為協助前線人員從眾多訪港旅客中辨識懷疑水貨客，入境事務處（入境處）於二○一二年九月起已制定「懷疑水貨客監察名單」，對懷疑水貨客進行入境訊問，若對旅客的來港目的有懷疑，入境處人員會拒絕這些旅客入境並即時遣返。截至二○一九年六月底，入境處曾將超過25 300名懷疑從事水貨活動人士的資料納入「懷疑水貨客監察名單」內。在過去18個月，入境處拒絕了近5 000名懷疑從事水貨活動的內地訪客入境。



入境處及警方亦不時進行聯合執法行動，拘捕涉嫌因從事水貨活動而違反逗留條件的訪客。在過去18個月，入境處及警方共進行了近140次聯合行動，打擊因從事水貨活動而違反逗留條件的訪客，行動中拘捕了共126名涉嫌因從事水貨活動而違反逗留條件的內地訪客，以及拘捕了一名涉嫌聘用非法勞工的本地僱主。

香港海關與深圳當局亦有一直保持緊密聯繫，除定期採取聯合行動外，亦會因應需要展開打擊水貨活動專項行動，以加大對水貨活動的調查和偵緝力度。二○一八年一月至二○一九年五月期間，深圳海關通報在口岸共查獲近9 000宗水貨客走私案件，涉及近9 000名水貨客和總值超過7,500萬元的物品。同期，香港海關共查獲近5 550宗違規出口配方粉案件，拘捕近5 500人，並檢獲超過26 000公斤配方粉。



除了加強出入境管制和兩地海關的執法合作，政府也一直致力協調不同執法部門在環境衞生、市容整潔及街道管理方面採取多項措施，改善有關情況。食物環境衞生署（食環署）一直在北區、元朗區水貨活動的黑點加強街道潔淨服務和執法。二○一八年一月至二○一九年五月期間，食環署針對北區水貨客活躍的地點進行近400次突擊執法行動，根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》向違例人士發出近8 100張定額罰款通知書。至於元朗區，食環署在同一期間針對區內水貨客活躍的地點進行近170次突擊執法行動，根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》向違例人士發出近660張定額罰款通知書。



警務處也不時在水貨活動黑點巡邏並加強執法，針對性打擊水貨客在公眾地方擺放貨物造成阻街的情況，以及針對性打擊與水貨活動相關的違例泊車及上落貨物而引致的道路阻塞。二○一八年一月至二○一九年五月期間，警務處新界北總區，即包括上水、元朗、屯門、落馬洲等地區，針對水貨客於公眾地方擺放物品造成阻街而根據《簡易程序治罪條例》共發出18張告票，並針對與水貨活動相關的違例泊車及上落貨物所引致的道路阻塞，根據《定額罰款（交通違例事項）條例》及《定額罰款（刑事訴訟）條例》共發出近18 500張定額罰款通知書。



政府有關部門會繼續積極採取合適措施應對水貨活動對地區造成的影響。