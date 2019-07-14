【逃犯條例】湯家驊：首先要緩和憤怒　促無前提下開啓對話

反修例風波持續，行政會議成員湯家驊今日（14日）於香港電台節目《給香港的信》中表示，政府雖然未必能夠滿足反修例的所有訴求，但首要方法是緩和市民的憤怒和不信任，促請政府和民主派開啓對話，踏出達成共識的第一步。

湯家驊表示，希望所有人能夠踏出所屬圈子、嘗試對話，亦希望政府會以智慧（good sense）處理問題。（資料圖片）

湯家驊表示，不論政府用暫緩還是撤回等字眼，都已明確表明政府不會在沒有得到公眾同意下重新啟動修例，法案亦會在明年七月失效。他表示，雖然政府難以滿足所有的訴求使事態得到緩和，但最根本的問題是如何處理來自青年的憤怒，以及對港府及中央政府的不信任。除非問題得以徹底解決，否則即使滿足反修例的訴求，類似的憤怒只會在下次爭議時再次爆發。

他又指，與青年有關的民生政策無可否認是重要的，相關議題可以透過資源分配來處理，但有些人認為金錢不是萬能，更重要的是引以為傲的核心價值和自由，包括言論自由、集會自由等。他坦言，香港仍然缺乏民主，導致佔領中環及反修例事件發生。

他列舉過往導致政改失敗的因素，包括民主派與港府或中央政府缺乏誠懇的對話，民主派堅持要求公民提名特首，但全國人大常委的831決定相對保守，引起民主派的反對。因此他提出首先要開啓對話，指「妥協是政治的藝術」，對話是達成共識的開端。其次，對話不應有任何前設，雙方進入會議室時應兩手空空，否則只會扼殺有意義的對話，第三，他指政府一直表明願意對話，因此民主派在不放棄他們的理念的原則下應該釋出善意。

他坦言，政治人物應該盡力為公眾利益為本，而民主作為大部分市民的願望，希望所有人能夠踏出所屬圈子、嘗試對話，亦希望政府會以智慧（good sense）處理問題。