【逃犯條例】被促辭行會　湯家驊：多元文明社會何時變成這樣？

《逃犯條例》修訂爭議持續發酵，田北俊等四名自由黨榮譽主席發信要求黨主席張宇人辭去行會成員一職，田北俊又認為新民黨主席葉劉淑儀、資深大律師湯家驊兩名行會成員應問責辭去行會成員一職。 湯家驊在facebook不點名回應事件，指社會出現有一種極不健康和極不負責任的風氣，指有人先堆砌一些虛假事實誣衊一些公眾人物，然後要求對方認錯甚至辭職，「如果他認錯辭職，便等同他確認了虛砌的指控；假如他不認錯辭職，他們又說公眾人物死不認錯。什麼時候我們這個多元文明的社會，變成這樣？」 湯家驊接受訪問時則表示，不會考慮辭職，指自己在行會主要負責提供法律意見。

田北俊今天早上接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，他認為葉劉淑儀和湯家驊需要辭去行會成員一職，其中田北俊批評湯家驊錯判民意，作為內閣成員「畀錯意見」。（資料圖片/盧翊銘攝）

田北俊早上在電台節目上，批評湯家驊需辭去行會成員一職，其中田北俊批評湯家驊錯判和不掌握民意，作為內閣成員「畀錯意見」，直指他與葉劉若在外國擔任內閣成員，「畀人炒咗好耐啦！」

被公開點名批評的湯家驊迅速反擊，於早上十一時在facebook回應，針鋒相對地指社會出現有一種極不健康和極不負責任的風氣，「有人先堆砌一些虛假事實誣衊一些公眾人物，然後要求對方認錯甚至辭職，如果他認錯辭職，便等同他確認了虛砌的指控；假如他不認錯辭職，他們又說公眾人物死不認錯。什麼時候我們這個多元文明的社會，變成這樣？」