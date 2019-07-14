記協成立保護記者基金　楊健興：警對記者使用暴力超社會接受程度

新聞界七個傳媒工會今（14日）發起黑衣靜默遊行，抗議警方在近期多次示威活動妨礙採訪，要求警方尊重新聞自由。記協宣布將會成立「保護記者基金」並發起眾籌，資助記者在工作期間受襲或遭暴力對待的事件，採取法律行動。 記協主席楊健興表示，記者近日採訪時自身安全受威脅，而威脅主要來自執法警員，炮轟近日警方對記者使用的暴力及語言暴力，均已超出社會可接受程度，亦影響市民知情權。

記協主席楊健興表示，記者近日採訪時自身安全受威脅，威脅主要來自執法警員，他強調從近日警方對記者使用的暴力及語言暴力，均已超出社會可接受程度，亦影響市民知情權。（林若勤攝）

楊健興在遊行終點的特首辦發表聯合宣言，稱記者近日採訪時自身安全受威脅，而威脅主要來源是在場執法警員，影響傳媒充分發揮第四權角色，監察警方公權力運用。楊健興又指，曾就記者受不禮貌對待向警隊高層反映，惟情況未見改善，故希望藉這次靜默遊行，令政府及警方清楚聽到業界的聲音。

呂秉權認為，若警察未能區別執法、不能控制自己情緒，就會引致失言等情況，同時有負公眾對警隊的期望。（羅家晴攝）

呂秉權批警方對記者「暴徒化執法」：當咗你係敵人

浸會大學高級講師呂秉權表示，香港作為文明城市，警隊於國際上有聲望，惟這次反對《逃犯條例》修訂的示威中看到，警隊背後有龐大壓力，因民眾訴求得不到有效回應，政府一直拖延並將政治問題由前線解決，導致警方岀現濫權情況。

他提及，警方用警棍推撞記者、在無示威者的情況下向記者推進、對記者噴胡椒噴霧等，是「當咗你係敵人個種態度」，他強調「暴徒化執法非專業警隊所為」，警員執勤時持槍、武器應保持專業，若警察未能區別執法、不能控制自己情緒，就會引致失言等情況，同時有負公眾對警隊的期望。

呂秉權又指，公務員應保持政治中立，但現在整個政府和警方不能維持中立，政府將警隊用作維穩，並無解決政治問題。他稱特首林鄭月娥指自己不會岀賣警隊，但林鄭好像已忘記自己是七百萬人的特首，他認為政府要以最有公信力方式調查，不需要擔心獨立調查員委員會，「為何會覺得岀賣警察，是否擔心一查就查到有事，會推翻警察說法？」，他強調政府必需以實事求是的方式處理。