【沙田遊行】網傳便衣警扮員工查學生　新地：穿制服全是公司同事

反對修訂《逃犯條例》浪潮持續，地區遊行遍地開花。今日（14日）下午沙田舉行大遊行，由車公廟起步，途經沙田新城市廣場一帶馬路，並以沙田站旁的巴士總站為終點。 網上傍晚流傳新城市廣場內有多名便衣警員在內，並穿上新城市員工制服假扮商場職工等待扣查學生。新地隨後發聲明澄清，所有穿著本場制服的同事都是本公司職員，他們是由其他區調派維持秩序。

網上流傳一張相片指，新城市廣場內有多名便衣穿上商場員工的制服，假扮商場職員等待扣查學生。新地其後澄清，所有穿制服的都是公司同事。（生於亂世2.0專頁）

遊行隊伍龍頭到達終點後，同一時間有示威者拆除警方封鎖線膠帶，佔領鄉事會路源禾路交界。警方在無警告及無出示紅旗之下，出動胡椒噴霧驅趕。

網上其後流傳一張相片，相中稱晚上六時多，沙田源和道集結大批市民與警方對峙；同時在新城市廣場有多名便衣穿上新城市廣場員工的制服，假扮商場職員等待扣查學生。

新地隨即發聲明指，對於網上傳言指有便衣警員穿本商場制服在場內巡邏，新地澄清所有穿著本場制服的同事均為本公司職員，他們是因應今日的公眾活動，由各區調派到來的人手，以便維持場內秩序。

↓↓↓ 7月14日沙田遊行情況 ↓↓↓