【沙田遊行】吉野家分店圍板變連儂牆　遊行人士畫「獅子狗」贈慶

反修訂《逃犯條例》示威遊行擴至沙田區。今早（7月14日）用木板圍封玻璃的吉野家好運中心分店落閘關門，市民自發於木板製成「連儂牆」。現場有市民在板上寫上「獅子狗」，諷刺吉野家早前公關災難。 攝影：李智智、李穎霖

遊行起步後，好運中心吉野家分店已落閘關門，木板則變成遊行人士的連儂場。（李穎霖攝）

今午，有市民自發舉行「沙田大遊行」，並獲警方批出不反對通知書。遊行隊伍從大圍翠田街足球場（車公廟對出）出發，經獅子山隧道公路及沙田正街，遊行至沙田政府合署附近。而位於吉野家沙田好運中心分店，今早在遊行開始前便用木板圍封分店玻璃。

有市民用筆畫獅子狗諷刺吉野家早前公關災難。（李穎霖攝）

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遊行起步後，記者再於下午五時許到場了解，發現店舖已落閘關門。而店舖外的木板則變成遊行人士的連儂場。現場不少市民在Memo紙（便條貼）寫上「獅子狗」與獅子狗圖像，疑諷刺早前吉野家公關災難。另有市民貼上「自己牛肉飯自己寫」、「告別家」、「垃圾罷食」和「賣港吉野家」等。

現場所見，連儂牆除了出現諷刺吉野家標語外，亦有人重申五大訴求。有遊行人士在木版上貼上「追究警暴」，「不撤不散」，「沒有暴徒，只有暴政」標語。